Врач рассказала о целебных свойствах цикория

Цикорий иногда называют эликсиром молодости, однако любой продукт может быть полезен только в меру. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

В цикории много витаминов и минералов, также в какой-то степени он может снизить тягу к сладкому и гликемический индекс продуктов. В связи с этим его могут рекомендовать людям с сахарным диабетом и лишним весом. Также в цикории нет кофеина, благодаря чему его можно детям и беременным женщинам.