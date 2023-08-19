Топ самых необычных рецептов варенья

Самое время дачникам и не только задуматься о заготовках варенья. Но не простого, а по оригинальным рецептам. И повар Татьяна Иваненко рассказывает, как это сделать лучше всего.

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Классическое яблочное, грушевое или сливовое варенье никогда не выйдет из моды. Это блюдо незаменимо — оно впитывает вкусы и ароматы лета, придает изюминку любому застолью и чаепитию, как любое блюдо, приготовленное собственными руками. А домашнее варенье, приготовленное по оригинальным рецептам, сегодня стало модно дарить, упаковав его в красивую баночку с оригинальной наклейкой, получается мило и тепло, сразу чувствуется, что подарок — от самого сердца.

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Любителям варенья полезно приобрести для варки удобную посуду — специальный таз или кастрюлю с антипригарным покрытием. Советую не бояться экспериментов и добавлять к лакомству специи — не только распространенные корицу и ваниль, но и кардамон, мускатный орех, иногда немного перца. Совершенно иной вкус получается у того варенья, которое делают с добавлением цитрусовых — лимона, апельсина. Для тех же людей, у которых есть проблемы с сахаром в крови, варенье можно варить на сахарозаменителях. Есть также технология упаривания ягод, при которой сахар не нужен вообще.

Ореховый крыжовник в меду

1 кг ягод крыжовника, 500 г меда, грецкие орехи. Ягоды крыжовника хорошенько промойте и выдавите семечки. В каждую ягоду вложите кусочек грецкого ореха и проварите в меду.

Яблоки смешаем с ягодой

Падалицу яблок вымыть, почистить, нарезать на кусочки, присыпать сахаром и дать постоять час. За это время перебрать крыжовник (оставшийся, его мало, но он умопомрачительно сладок). Смешать крыжовник с яблоками и проварить их вместе, затем превратить в пюре и, добавив сахара, если его не хватает, измельчить блендером и закатать.

Варенье с мандарином

Кабачки нарезать на кусочки, чуть присолить, слить сок через час. Сделать сироп (1 кг сахара — 150 мл воды), когда закипит, выжать в него сок из 10 мандаринов и дать закипеть. После закипания добавить нарезанный без корочек лимон и кабачки. Далее варить.

Кабачки вездесущие

Сливы (с бочками, битые, подгнившие) тщательно перебрать, обрезать, удалить косточки. Кусочки проварить в сиропе (1 кг сахара на 250 мл воды) и выбрать ложкой в отдельную емкость. Затем в этом же сиропе проварить нарезанные на кусочки кабачки, добавить по окончанию варки сливы и, когда варенье начнет «плеваться», разбить его в пюре блендером, добавить корицу и закатать.

Из молодых баклажанов с пряностями

1 кг баклажанов, 1,5 кг сахара, 400 мл воды, 5 шт. гвоздичек, 5 г корицы, 5 зерен кардамона. Для этого варенья лучше брать самые мелкие баклажаны. Очистите их от кожицы, нарежьте кубиками и выдержите в известковой воде в течение 40 минут (для приготовления известковой воды берут 500 г чистой извести, гасят в 3 л воды и дают отстояться 3–4 часа). Затем тщательно промойте баклажаны в холодной воде и откиньте на сито.

Подготовленные кусочки баклажанов опустите в кипящую воду и проварите в течение 5–7 минут. Приготовьте сахарный сироп, залейте им баклажаны, опустите туда марлевый мешочек с пряностями и варите в течение получаса, затем снимите с огня и оставьте варенье на 2 часа. Вновь проварите и оставьте на 2 часа. Проделайте эту процедуру 3 раза, в конце варки удалите мешочек со специями.

Пюре «Микст»

Сливы, ранние яблоки, остатки ягод — поздний крыжовник, смородина — измельчить блендером и вылить пюре в сахарный сироп(1 кг сахара на 0,3 л воды). Варить на очень медленном огне, следить, чтобы не пригорело. Пюре должно быть густым. Некоторые любят подкрашивать его соком черноплодной рябины. Готовое пюре разлить по банкам. Некоторые хозяйки после окончания варки подсушивают пюре в духовке, затем нарезают на куски, обваливают в сахарной пудре и подают как десерт.

Ягодка с апельсинчиком

Это варенье может поразить ваших гостей: рецепт этот стар, но почему-то не все пробовали эту вкусноту. Крыжовник варят целиком, очистив его от плодоножек и хвостиков. Делается сироп (1 кг сахара — 100 мл воды), в него кладут 2 нарезанных с корочками апельсина и варят 10 минут. Затем аккуратно высыпают в сироп крыжовник и, когда он погрузится в сироп полностью, выключают огонь. Варенье доваривают в несколько приемов.

Груш берем в дело

На 1 кг груш — 1 кг сахара, 1 пакетик желирующего средства для варенья, 2 пакетика ванильного сахара. Груши вымыть, почистить, порезать желаемыми кусочками. Взвесить, сахара берем по весу груш. Засыпаем груши желирующим средством, сахаром и ванильным сахаром и варим около полутора часов, пока груши не станут прозрачными. Джем разливаем в стерильные банки кипящим и закрываем стерильными крышками.

Если сироп, то розовый

В дело идут лепестки отцветших роз. Для приготовления берут 12 стаканов воды, 8 стаканов измельченных розовых бутонов, 2 стакана розовых лепестков, 4 стакана сахара. Налить в большую кастрюлю воду, положить бутоны роз, довести до кипения. Процедить жидкость, перелить ее в чистую кастрюлю, положить лепестки роз и снова довести до кипения. Сироп станет приятного розового цвета. Варить его на слабом огне. Убавить огонь до минимума и постепенно высыпать сахарный песок, помешивая, до полного растворения.

Разливаем шоколадный джем

3 кг слив, литровая банка сахара, 20 г сливочного масла, 100 г какао без сахара или темный шоколад. Сливу вымыть, просушить и прокрутить с помощью мясорубки с крупной сеткой. Проварить с сахаром 30–60 минут, снимая пенку, добавить масло и какао, варить еще 15 минут.

Варенье кипящим разлить в стерильные банки и сразу закрыть стерильными крышками. Перевернуть до остывания. Если боитесь, что пюре будет пригорать, сварите варенье как обычно, а затем разбейте его блендером.

Из ежевики очень просто

На 1 кг ягод — 1 кг сахара, 1 стакан воды, 4 г лимонной кислоты. Сварите сироп из сахара и воды с лимонной кислотой и опустите ежевику в кипящий сироп. Варите в один прием до готовности.

Кому поострее?

1,5 кг тыквы, 100 мл винного уксуса, жгучий красный перец на кончике ножа, 20 г имбиря, 700 г сахара. Нарезаем тыкву на небольшие кусочки. Уксус надо смешать со жгучим перцем, довести до кипения и залить тыкву этим маринадом на сутки. Затем полученную жидкость сливаем, добавляем сахар и доводим до кипения. В закипевший сироп кладем тыкву и имбирь и варим варенье на самом медленном огне. Горячую тыкву вместе с сиропом раскладываем по банкам, плотно закрываем их, переворачиваем, укутываем и держим «под шубой» до полного остывания.

Вкуснятинка с изюмом

1 кг синих слив, 2 стакана сахара, 200 г грецких орехов или миндаля, 100 г изюма без косточек, корица по вкусу. Сливу вымыть, удалить косточки и порезать плоды на дольки. Изюм вымыть и отжать, орехи ошпарить кипятком и снять кожицу. Изюм берите без косточек, чтобы потом зубкам не было сюрпризов. Сливу засыпать сахаром, можно долить полстакана воды, если она не очень сочная, добавить изюм и варить до готовности, около 1 часа, снимая пену. По желанию можно добавить немного корицы. Орехи крупно порубить и добавить в конце варки, проварить минут 10, и можно разливать горячим в горячие стерильные банки. Закрыть стерильными крышками.

Волшебная китайка

Из маленьких и в большей степени декоративных яблочек получается очень вкусное и красивое варенье. Если сделать все правильно, то сами плоды из варенья можно использовать для украшения блюд, мороженого, домашней выпечки.

Секрет варки варенья из китайки прост: вы опускаете перебранную китайку в кипящий сироп (1 кг сахара на 0,5 л воды) и тут же выключаете конфорку. Варенье должно остыть. Затем вы нагреваете его до кипения и снова выключаете. И так делают до тех пор, пока варенье не будет готово, а яблочки, обязательно оставшись целыми, не станут почти прозрачными.

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