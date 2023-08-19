Как приготовить полезную кашу

При проблемах с сердцем не стоит улучшать вкус каши различными добавками, в том числе маслом, уверен врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян. Эту и некоторые другие рекомендации по приготовлению полезной каши он дал в беседе с Life.

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По словам врача, самыми полезными при заболеваниях сердечно-сосудистой системы являются овсянка и гречка. Однако и другие крупы могут быть полезны для здоровья, если их варить с соблюдением определенных правил. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше отказаться от привычки добавлять в кашу сливочное масло или различные жирные зажарки, указал кардиолог.

«Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются», — объяснил врач.