От каких продуктов нужно отказаться в жару

В жаркий период года желание налегать на еду резко падает. Обычно в знойную погоду совсем не хочется есть. Однако иногда из-за некоторого расстройства пищевого поведения люди даже в жару набрасываются на содержимое холодильника.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает, употребление каких продуктов может нанести сильный удар по организму, когда за окном +30.

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Красное мясо

Летнее время – период выездов на природу, которые практически всегда сопровождаются пикниками с шашлыками. Однако эксперты отмечают, что такая тяжелая пища в особо жаркий день может нанести серьезный урон здоровью. Мясо усваивается достаточно долго и требует много времени на переваривание. В жару организму особенно сложно справиться с такой тяжелой пищей. Желудок точно не скажет вам спасибо, если в 30-градусную жару вы решите набить его шашлыком из красного мяса. Птица тоже усваивается достаточно долго, однако это все же в разы лучше, чем шашлык из мяса. Вообще, в жаркую погоду лучше отдать предпочтение шашлыку из рыбы и овощей. Тогда организм скажет вам спасибо.

Соленья

Эти традиционные украшения стола могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Как известно, соленые продукты вызывают сильные отеки и негативно влияют на работу сосудов. В сильную жару их разрушительный эффект кратно увеличивается. Если наесться солеными продуктами в знойный день, сильные отеки обеспечены. При этом от таких припухлостей не помогут даже профессиональные массажи. В жаркую погоду соль с особым рвением задерживает влагу в организме, так что отправляться на пикник с баночкой грустящих угощений точно не стоит. Такие продукты лучше заменять необработанными аналогами – простыми огурцами и помидорами.

Кофе