Ученые: употребление кардамона помогает сбросить вес

Научная группа из Техасского колледжа организовала серию исследований, которые доказали, что употребление кардамона может способствовать эффективному похудению.

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Специалисты выяснили, что семена травянистого растения улучшают аппетит, а также ускоряют обмен веществ и снижают уровень жира в организме, сообщает издание IJMS.

Специалисты произвели расчеты и выяснили, что человеку, который весит порядка 60 кг , необходимо принимать в пищу 8-10 стручков в сутки. Как оказалось, кардамон оказывает воздействие на нервные процессы, происходящие в организме, которые управляют расщеплением жиров и выработкой энергии.

При этом ученые напоминают, что у кардамона есть и ряд других крайне полезных свойств. Результаты других исследований говорят о том, что растение обладает противовоспалительным эффектом, который помогает в профилактике хронических недугов.