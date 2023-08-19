Ученые: употребление кардамона помогает сбросить вес

Ученые доказали, что употребление кардамона помогает сбросить вес
Научная группа из Техасского колледжа организовала серию исследований, которые доказали, что употребление кардамона может способствовать эффективному похудению.
Специалисты выяснили, что семена травянистого растения улучшают аппетит, а также ускоряют обмен веществ и снижают уровень жира в организме, сообщает издание IJMS.
Специалисты произвели расчеты и выяснили, что человеку, который весит порядка 60 кг , необходимо принимать в пищу 8-10 стручков в сутки. Как оказалось, кардамон оказывает воздействие на нервные процессы, происходящие в организме, которые управляют расщеплением жиров и выработкой энергии.
При этом ученые напоминают, что у кардамона есть и ряд других крайне полезных свойств. Результаты других исследований говорят о том, что растение обладает противовоспалительным эффектом, который помогает в профилактике хронических недугов.
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