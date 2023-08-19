Чем полезен настой имбиря, лимона и корицы

Имбирь - растение семейства Zingiberaceae, которое произрастает в Индии, обладает бесконечным количеством свойств, и часто используется в традиционной и альтернативной медицине.

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Его можно использовать как отдельно, чтобы придать пище пикантный вкус, но чаще всего его принимают в виде настоев и в сочетании с корицей и лимоном.

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Как приготовить настой имбиря с корицей и лимоном

Шаг 1. Чтобы приготовить этот настой, мы будем использовать имбирь в качестве основного продукта. Нарежьте корень тонкими ломтиками.

Шаг 2. Доведите в кастрюльке воду до кипения, погрузите туда ломтики имбиря и дайте настояться около 10 или 15 минут.

Шаг 3. Добавляем выжатый лимонный сок и молотую корицу, чтобы усилить полезные свойства настоя. Если вкус покажется вам не очень приятным, можно добавить немного меда, чтобы подсластить настой.

Шаг 4. Если вы предпочитаете пить его прохладным, можно добавить немного льда.

Какими преимуществами обладает имбирь

Помогает бороться с инфекциями; Обладает противовоспалительными свойствами; Может помочь уменьшить тошноту; Смягчает менструальные боли; Помогает в похудении; Помогает при хроническом расстройстве желудка; Эффективен в борьбе с симптомами остеоартрита; Может снизить уровень холестерина; Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы; Содержит вещество, которое может помочь предотвратить рак; Может улучшить работу мозга.

Имбирь также полезен при лечении ревматоидного артрита: употребление 5 г сухого имбиря в течение трех месяцев помогает облегчить боль, улучшает подвижность суставов и приводит к снижению веса.

Комбинация лимона и имбиря полезна в форме настоя может помочь при традиционной противораковой терапии.

Имбирь с корицей. Корица богата минералами, такими как калий, фосфор и железо, а также содержит витамины, необходимые для нашего благополучия, в первую очередь витамин С и витамин В1.

Этот чай является отличным ускорителем обмена веществ, поэтому он поможет вам похудеть. Настой также является эффективным средством борьбы с гриппом. Он поможет согреться в холодную погоду. Прием настоя из имбиря с корицей повышает температуру тела, по этому причине следует избегать его приема, если у вас жар.