Чем полезен настой имбиря, лимона и корицы

Настой имбиря, лимона и корицы: один из самых полезных, жиросжигающих и противовоспалительных настоев
Имбирь - растение семейства Zingiberaceae, которое произрастает в Индии, обладает бесконечным количеством свойств, и часто используется в традиционной и альтернативной медицине.
Его можно использовать как отдельно, чтобы придать пище пикантный вкус, но чаще всего его принимают в виде настоев и в сочетании с корицей и лимоном.
Как приготовить настой имбиря с корицей и лимоном
- Шаг 1. Чтобы приготовить этот настой, мы будем использовать имбирь в качестве основного продукта. Нарежьте корень тонкими ломтиками.
- Шаг 2. Доведите в кастрюльке воду до кипения, погрузите туда ломтики имбиря и дайте настояться около 10 или 15 минут.
- Шаг 3. Добавляем выжатый лимонный сок и молотую корицу, чтобы усилить полезные свойства настоя. Если вкус покажется вам не очень приятным, можно добавить немного меда, чтобы подсластить настой.
- Шаг 4. Если вы предпочитаете пить его прохладным, можно добавить немного льда.
Какими преимуществами обладает имбирь
- Помогает бороться с инфекциями;
- Обладает противовоспалительными свойствами;
- Может помочь уменьшить тошноту;
- Смягчает менструальные боли;
- Помогает в похудении;
- Помогает при хроническом расстройстве желудка;
- Эффективен в борьбе с симптомами остеоартрита;
- Может снизить уровень холестерина;
- Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы;
- Содержит вещество, которое может помочь предотвратить рак;
- Может улучшить работу мозга.
Имбирь также полезен при лечении ревматоидного артрита: употребление 5 г сухого имбиря в течение трех месяцев помогает облегчить боль, улучшает подвижность суставов и приводит к снижению веса.
Комбинация лимона и имбиря полезна в форме настоя может помочь при традиционной противораковой терапии.
Имбирь с корицей. Корица богата минералами, такими как калий, фосфор и железо, а также содержит витамины, необходимые для нашего благополучия, в первую очередь витамин С и витамин В1.
Этот чай является отличным ускорителем обмена веществ, поэтому он поможет вам похудеть. Настой также является эффективным средством борьбы с гриппом. Он поможет согреться в холодную погоду. Прием настоя из имбиря с корицей повышает температуру тела, по этому причине следует избегать его приема, если у вас жар.
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