Врач рассказал, почему нужно есть помидоры каждый день

В состав помидоров входит немало полезных ингредиентов, которые положительно влияют на здоровье. Причины, по которым стоит добавить овощ в свой ежедневный рацион, "МедикФоруму" озвучил нутрициолог Игорь Строков.

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Во-первых, помидоры являются источником витамина С и ликопина, которые активизируют выработку коллагена и повышают естественную защиту кожи от ультрафиолета. Таким образом, старение кожи и появление морщин замедляются, отмечает врач.

Во-вторых, помидоры содержат много калия и помогают уменьшить задержку воды в организме.

"Это настоящее благо для почек, так как они легче перерабатывают избыток мочевой кислоты. Большое количество минералов и витаминов ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунную систему".

В заключение эксперт сослался на результаты исследования, согласно которому употребление помидоров может замедлить возрастную потерю мышечной массы. В ходе эксперимента исследователи изучили силу хвата рук 259 мужчин и женщин в течение 3-х лет. По истечении этого срока было обнаружено, что хват оставался стабильным у участников, которые регулярно употребляли помидоры.