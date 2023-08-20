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Летняя галета с сезонным фруктами: лучшая выпечка для дачи

Лето скоро заканчивается, а с ним подойдет к концу и сезон изобилия фруктов и ягод. Предлагаем собрать дачный урожай и использовать его для выпечки нежной и вкусной галеты. Это настоящее удовольствие!

Летняя галета с сезонным фруктами: лучшая выпечка для дачи
© Ева.ру

Ингредиенты:

Для теста:

  • 310 г муки
  • 230 г холодного сливочного масла
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ч. л. соли
  • 60 мл холодного молока

Для начинки:

  • Ягоды-фрукты
  • 2-3 ст. л. коричневого сахара
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1 ст. л. крахмала

Для смазывания краев:

  • 1 яйцо

Процесс приготовления:

  1. Соединить муку, сахарную пудру и соль. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и растереть в крошку. Вылить холодное молоко, быстро замесить тесто, собрать в плоский шар. Обернуть пленкой, убрать в холодильник на по часа.
  2. Разогреть духовку до 190 градусов.
  3. Поделить тесто на нужное количество частей. Раскатать тесто в круг толщиной 3 мм.
  4. Выложить начинку, отступая от краев на 2-3 см. Посыпать смесью сахара, крахмала и корицы.
  5. Завернуть края галеты к центру, слегка прикрыть начинку. Смазать края галеты яйцом и посыпать сахаром. Выпекать в духовке 25-35 минут.