Летняя галета с сезонным фруктами: лучшая выпечка для дачи
Лето скоро заканчивается, а с ним подойдет к концу и сезон изобилия фруктов и ягод. Предлагаем собрать дачный урожай и использовать его для выпечки нежной и вкусной галеты. Это настоящее удовольствие!
Ингредиенты:
Для теста:
- 310 г муки
- 230 г холодного сливочного масла
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1 ч. л. соли
- 60 мл холодного молока
Для начинки:
- Ягоды-фрукты
- 2-3 ст. л. коричневого сахара
- 1/2 ч. л. корицы
- 1 ст. л. крахмала
Для смазывания краев:
- 1 яйцо
Процесс приготовления:
- Соединить муку, сахарную пудру и соль. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и растереть в крошку. Вылить холодное молоко, быстро замесить тесто, собрать в плоский шар. Обернуть пленкой, убрать в холодильник на по часа.
- Разогреть духовку до 190 градусов.
- Поделить тесто на нужное количество частей. Раскатать тесто в круг толщиной 3 мм.
- Выложить начинку, отступая от краев на 2-3 см. Посыпать смесью сахара, крахмала и корицы.
- Завернуть края галеты к центру, слегка прикрыть начинку. Смазать края галеты яйцом и посыпать сахаром. Выпекать в духовке 25-35 минут.