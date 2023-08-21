Как употреблять какао при его высокой калорийности

Какао — один из самых полезных, но в то же время недооцененных напитков. Он содержит большое количество антиоксидантов, богат такими витаминами и минералами, как медь, марганец, магний, рибофлавин и никотиновая кислота. Кроме того, напиток помогает с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу мозга и помогает бороться с тревожностью. При этом какао, как и большинство продуктов, имеет свои минусы. «Лента.ру» рассказывает, какую пользу приносит какао человеку и кому и в каких случаях его лучше не употреблять.

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Каким бывает какао?

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Как рассказала «Ленте.ру» специалист по психосоматике и психологической коррекции веса, нутрициолог Ольга Багрий, какао — это тонизирующий безалкогольный напиток, приготовляемый на основе какао-порошка с добавлением молока и/или воды, сахара или сахарозаменителя.

Сам какао-порошок — это продукт, полученный из плодов вечнозеленого шоколадного дерева (Theobrōma cacāo). Бобы растения перетирают и выжимают из них масло. Какао-масло широко используется при производстве лекарств, косметики и продуктов питания. Оставшийся в процессе жмых высушивают и охлаждают, а после измельчают до порошковой консистенции.

На полках в магазине можно встретить два вида продуктов, созданных из какао-бобов:

какао-порошок;

растворимое какао или какао-напиток.

Различаются они по способу приготовления: какао-порошок нужно варить, а в растворимый какао следует добавлять горячее молоко или воду.

Калорийность какао

Какао относится к продуктам с высокой калорийностью. При добавлении молока или сахара калорийность напитка может составлять 300-600 килокалорий. Поэтому диетологи советуют при его приготовлении использовать воду, не добавлять сахар и сопутствующие продукты с сахаром. Проверить калорийность напитка при этом или ином способе приготовления можно в приложении «Мой здоровый рацион» или на одноименном сайте.

300-600 ккал составляет калорийность одной порции какао с молоком и сахаром

Чем полезно какао?

«Какао имеет несколько полезных свойств для человека. В нем содержатся группы В, витамин РР, Е и другие», — отмечает Ольга Багрий.

Пищевая ценность какао на 100 граммов:

Высокое содержание антиоксидантов

Предполагается, что 40 граммов какао в день полностью удовлетворяют суточную потребность человека в антиоксидантах. В какао их больше, чем, например, в чае, кофе или красном вине.

Кроме того, высокое содержание антиоксидантов помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности, что способствует улучшению состояния сосудистых стенок и помогает кровотоку.

Содержит полезные вещества

Выше уже упоминалось, что какао богато витаминами. Отдельно можно выделить витамины группы B. Например, витамин B2 (рибофлавин) участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Дефицит B2 в организме сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.

Входящий в состав какао калий — основной внутриклеточный ион, принимающий участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, — участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.

«Флавоноиды, которые содержатся в какао, улучшают кровообращение, снижают кровяное давление и положительно влияют на работу сердца. Это доказано многими исследованиями. Какао также полезно для работы мозга. Фенэтиламин, который содержится в какао, способствует повышению уровня эндорфинов и серотонина, благодаря чему улучшается общее самочувствие и настроение», — указывает Ольга Багрий.

При употреблении какао надпочечники вырабатывают фенилэтиламин (он же вырабатывается, когда мы влюбляемся), который вызывает учащение пульса и повышает концентрацию внимания

Ольга Багрий

Богато аминокислотами

Помимо прочего, в какао-порошке содержится множество заменимых и незаменимых аминокислот. Например, в 100 граммах какао — почти половина (47,1 процента) суточной нормы валина. Это незаменимая аминокислота, которая поступает в организм только с продуктами питания. Валин поддерживает уровень серотонина, подпитывает энергией мышцы, участвует в производстве гормонов, а также поддерживает работу иммунитета.

Аминокислоты в какао:

триптофан — 36,6% суточной нормы;

треонин — 32,3% суточной нормы;

изолейцин — 38% суточной нормы;

лейцин — 25,8% суточной нормы;

лизин — 24% суточной нормы;

фенилаланин — 21,4% суточной нормы;

валин — 47,1% суточной нормы;

аргинин — 18,2% суточной нормы;

гистидин — 16,1% суточной нормы;

глутаминовая кислота — 21,7% суточной нормы;

аспарагиновая кислота — 16% суточной нормы;

глицин — 25,1% суточной нормы;

пролин — 18,6% суточной нормы.

Чем полезно какао-масло?

Отдельно стоит остановиться на какао-масле, которое по своей полезности ничем не уступает порошку какао. Одна столовая ложка масла содержит 27,1 миллиграмма фитостеролов — соединения, которое помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Также масло обладает противовоспалительным эффектом.

Кроме того, какао-масло можно применять в кулинарии, поскольку оно придает еде вкус белого шоколада и может служить полезной заменой обычного белого шоколада с молоком и сахаром, который продается в магазинах. Например, масло какао можно добавлять в кофе или выпечку. Также масло хорошо сочетается с острой пищей, некоторыми блюдами из рыбы.

Следует помнить, что какао-масло содержит много насыщенных жиров, из-за чего не следует употреблять его в большом количестве каждый день

Также масло можно использовать в качестве увлажняющего средства для сухой и потрескавшейся кожи.

Кому противопоказано какао?

«На что следует обращать внимание, так это на добавки в шоколадные изделия, где используется как какао-масло, так и какао-порошок. Такие изделия могут содержать большое количество сахара и насыщенных жиров, что может быть не очень полезно для здоровья при чрезмерном употреблении», — рассказывает Ольга Багрий.

Пациентам с гастритом и язвой. Употребление какао противопоказано тем, у кого диагностированы гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка, язва двенадцатиперстной кишки. Какао сильно стимулирует выделение желудочного сока, следовательно, может обострить вышеперечисленные заболевания.

При подагре. Какао не рекомендуется при подагре, так может увеличить количество мочевой кислоты в организме.

Людям с расстройствами нервной системы и аллергией. С осторожностью употреблять какао следует людям с чрезмерной возбудимостью центральной нервной системы, при бессоннице, при аллергических реакциях.

«Всегда стоит помнить о норме, ведь какао содержит кофеин и теобромин, что может вызвать возбуждение и увеличение частоты сердечных сокращений у некоторых людей. Поэтому употребление в больших количествах может быть вредным для нервной системы и сердечно-сосудистой системы», — уточняет Ольга Багрий.

Беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. Не стоит пить какао беременным или кормящим женщинам, детям до трех лет. Дело в том, что напиток может вызвать аллергию, мешает нормальному усвоению кальция и повышает тонус стенок сосудов.

В целом умеренное употребление какао приносит пользу, но стоит все же следить за своим питанием, не делая особые акценты на определенных продуктах и группах продуктов питания, а постараться сделать свой рацион сбалансированным и разнообразным. И тогда любой продукт будет во благо, а не во вред