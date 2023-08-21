Названы плюсы и минусы частого употребления красного мяса

Частое употребление красного мяса снабжает организм незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими полезными веществами, но повышает риск возникновения инсультов и инфарктов, полагает врач-терапевт Саймон Теобальдс. Плюсы и минусы такой диеты он назвал изданию The Independent.

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Врач отметил, что красное мясо является хорошим источником белка и обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления тканей. Кроме того, по его словам, оно содержит гемовое железо, которое, в отличие от железа в растительной пище, легко усваивается организмом.

Красное мясо также является отличным источником витамина B12, питательного вещества, которое в основном содержится в продуктах животного происхождения. Витамин B12 нужен для работы нервной системы, синтеза ДНК и образования эритроцитов.

Теобальдс предупредил, что чрезмерное употребление мяса и отказ от овощей и фруктов чреваты серьезными последствиями. По его словам, при такой диете развивается дефицит питательных веществ, содержащихся в продуктах растительного происхождения — в первую очередь клетчатки, витамина С и калия.

Кроме того, по словам Теобальдса, плотоядная диета увеличивает риск развития инсультов и сердечных заболеваний. Это происходит из-за повышения уровня холестерина при частом употреблении жирного и жареного мяса, заключил терапевт.