Какие овощи и фрукты нужно есть в августе
Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала о том, какие овощи и фрукты нужно обязательно есть в августе.
Максимальную пользу дадут сезонные продукты, выращенные в регионе. Включение их в рацион поможет запастись полезными микроэлементами и избежать недостатка витаминов в зимний сезон.
Как отметила врач, зимние тепличные овощи и привезенные из теплых стран фрукты не заменят сезонных и свежих продуктов с огорода. Это касается как пользы, так и вкусовых качеств.
- В самом разгаре сейчас еще сезон огурцов, помидоров, кабачков. Томаты, как и любые другие овощи и фрукты яркого цвета, богаты каротиноидами и антиоксидантами. Огурцы и кабачки содержат очень много воды и клетчатки, являются низкокалорийными, поэтому идеальны для диетического питания. Также сейчас поспела кукуруза. Она богата витаминами, микроэлементами и клетчаткой, а еще способна улучшить желчеток и налаживать работу печени, - рассказала диетолог tsn24.ru.
Эксперт также отметила капусту и редьку, которые являются хорошим источником витаминов и антиоксидантов, а также помогают бороться с раковыми клетками, укрепляют иммунитет.
Яблоки и груши – настоящая кладезь витаминов и клетчатки, они улучшают пищеварительную систему. Сливы особенно полезны для костей, поскольку содержат много фосфора, положительно влияющего на суставы, а также витамины группы В и С.
- Ну и, конечно, арбузы и дыни сейчас активно спеют – в них тоже достаточно большое количество витаминов, - заключила специалист.