Какие овощи и фрукты нужно есть в августе

- В самом разгаре сейчас еще сезон огурцов, помидоров, кабачков. Томаты, как и любые другие овощи и фрукты яркого цвета, богаты каротиноидами и антиоксидантами. Огурцы и кабачки содержат очень много воды и клетчатки, являются низкокалорийными, поэтому идеальны для диетического питания. Также сейчас поспела кукуруза. Она богата витаминами, микроэлементами и клетчаткой, а еще способна улучшить желчеток и налаживать работу печени, - рассказала диетолог tsn24.ru.