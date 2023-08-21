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Какие овощи и фрукты нужно есть в августе

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала о том, какие овощи и фрукты нужно обязательно есть в августе.

Какие овощи и фрукты нужно есть в августе
© Unsplash

Максимальную пользу дадут сезонные продукты, выращенные в регионе. Включение их в рацион поможет запастись полезными микроэлементами и избежать недостатка витаминов в зимний сезон.

Как отметила врач, зимние тепличные овощи и привезенные из теплых стран фрукты не заменят сезонных и свежих продуктов с огорода. Это касается как пользы, так и вкусовых качеств.

- В самом разгаре сейчас еще сезон огурцов, помидоров, кабачков. Томаты, как и любые другие овощи и фрукты яркого цвета, богаты каротиноидами и антиоксидантами. Огурцы и кабачки содержат очень много воды и клетчатки, являются низкокалорийными, поэтому идеальны для диетического питания. Также сейчас поспела кукуруза. Она богата витаминами, микроэлементами и клетчаткой, а еще способна улучшить желчеток и налаживать работу печени, - рассказала диетолог tsn24.ru.

Эксперт также отметила капусту и редьку, которые являются хорошим источником витаминов и антиоксидантов, а также помогают бороться с раковыми клетками, укрепляют иммунитет.

Яблоки и груши – настоящая кладезь витаминов и клетчатки, они улучшают пищеварительную систему. Сливы особенно полезны для костей, поскольку содержат много фосфора, положительно влияющего на суставы, а также витамины группы В и С.

- Ну и, конечно, арбузы и дыни сейчас активно спеют – в них тоже достаточно большое количество витаминов, - заключила специалист.