Врач предостерег от употребления недожаренных стейков
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о возможных последствиях употребления недожаренных стейков. По его словам, такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции.
В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что после заморозки и хорошей прожарки большинство бактерий гибнет, а в случае прожарки medium или medium rare риски возрастают.
«В общем, советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски заболевания», — сказал Умнов.