Как выбрать спелый и сладкий арбуз

В столице в самом разгаре сезон работы бахчевых развалов. «Вечерняя Москва» выяснила, где и как лучше приобретать дыни и арбузы.

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В этом году торговых точек — около 230 по всему городу. До октября они работают в каждом районе столицы. Все палатки по традиции оформлены в едином стиле, который уже хорошо знаком жителям столицы. Светлые деревянные конструкции, широкие прилавки. Каждая поступившая на столичный развал партия бахчевых тщательно проверяется в лабораториях Роспотребнадзора. Его заключение размещается на видном месте, так что покупатели всегда знают, откуда приехал арбуз.

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Откуда везут арбузы и дыни

Ключевые регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году:

Краснодар,

Астрахань,

Волгоград,

Ростов-на-Дону,

Дагестан.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг города Тарас Белозеров, каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов.

Заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования и откуда эти арбузы приехали.

Деревянные павильоны видны издалека. Местные жители давно знакомы с этой торговой точкой — весной и в начале лета покупают здесь клубнику, позже — арбузы и дыни.

— Несколько лет подряд участвуем в сезонной продаже дынь и арбузов, — говорит предприниматель Эркин Бешимов, заключивший с городом договор на аренду павильона на Тишинской площади. — А уж в их качестве мы уверены, покупателям каждую ягоду показываем со всех сторон.

Спелый крепкий бок

Одни из первых покупателей у прилавка на Тишинке отмечают: начало августа — самое время лакомиться спелыми арбузами. Вот подошла молодая пара — Ирина и Сергей Золотаревы взяли крепкий полосатый на девять килограммов. Супруги убедились: у ягоды спелый желтоватый бок, сам арбуз крепкий, при постукивании вполне звонкий.

— В холодильник, а потом на стол, — уже просит побыстрее пойти домой Сергей. — Хочется освежиться кусочком арбуза.

Подобной позиции придерживаются и специалисты. Дыни и арбузы, по их мнению, — отличный вариант перекуса или даже полноценной трапезы, когда кусок мяса или сытного блюда не полезет в горло из-за жары.

— Арбузы и дыни — низкокалорийные ягоды, на 80–90 процентов состоящие из воды, — отмечает нутрициолог Полина Казимирова. — Их можно предлагать детям с полугода, с удовольствием едят арбузы и дыни и взрослые.

Как выбрать

В Роспотребнадзоре напоминают, как выбрать хорошую ягоду.

По словам специалистов, нужно обращать внимание на размер.

Но не всегда большой плод — признак отменного вкуса.

— Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины — не очень крупный, но и не слишком маленький, — дали рекомендации в ведомстве. — Еще один признак — цвет. У полосатой корочки он должен быть максимально контрастным.

Сухой хвостик, желтый бочок, звонкость — еще одни народные приметы, которые отлично работают у покупателей. Арбуз — ягода двуполая. У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» — плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

А вот дыни надо выбирать только по запаху: чем плод ароматнее, тем вкуснее. Есть и простой народный метод, как проверить качество продукта. Достаточно опустить маленький кусок в стакан воды — у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной — только помутнеет.