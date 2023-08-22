5 причин добавить кабачок в свой рацион

С наступлением главного сезона кабачков эксперты делятся преимуществами овощной культуры для здоровья. От более сбалансированной диеты до поддержания сердечно-сосудистой системы и даже улучшения зрения они дарят нам множество причин включить их в рацион.

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1. Добавление кабачков в пищу увеличивает долю клетчатки в рационе. Этот неотъемлемый компонент диеты способствует здоровой работе пищеварительной системы и поддерживает общий тонус организма, что подтверждают врачи-диетологи.

2. Замена обычных макарон кабачковой лапшой стала популярным трендом. Это отличная низкоуглеводная альтернатива. В одной чашке овощей содержится всего 6 г углеводов, в то время как в макаронах в 10 раз больше — 60 г.

3. Неоспоримым преимуществом является поддержка для сердечно-сосудистой системы. Кабачки богаты пектином, растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина.

4. Крупные культуры обогащены важными питательными веществами для здоровья зрения — лютеином и зеаксантином. Это особенно актуально для тех, кто стремится поддерживать остроту глаз.

5. Кабачки содержат фолиевую кислоту. Она является особенно важным питательным веществом во время беременности.