Шоколадный брауни из баклажанов: необычный десерт, который приятно удивит
Шоколадный брауни – десерт, который немногих способен оставить равнодушным. Но если вы готовили классический вариант уже не раз, попробуйте разнообразить лакомство при помощи баклажанов.
Овощ придаст знакомому десерту необычный изысканный вкус. Приготовив брауни с баклажанами однажды, вы непременно захотите порадовать и себя, и близких этим пирожным вновь.
Рецепт необычного брауни ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Баклажаны – 450 г;
- Мука – 60 г;
- Какао-порошок – 30 г;
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л;
- Соль – щепотка;
- Темный шоколад – 150 г;
- Мед или кленовый сироп – 110 г;
- Растительное масло – 1 ст.л;
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментом. Баклажаны разрежьте вдоль пополам и выложите на противень.
2. Запекайте баклажаны примерно 30-40 минут, пока они не станут мягкими. Пока баклажаны запекаются, просейте муку с какао и смешайте с разрыхлителем и солью.
3. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите в микроволновке или на водяной бане.
4. Когда баклажаны будут готовы, слегка остудите их, а затем снимите кожицу. Соедините мякоть баклажанов с растопленным шоколадом и медом, а затем взбейте блендером до однородной массы.
Важно: мякоть баклажанов должна оставаться теплой, чтобы шоколад не успел застыть.
5. Добавьте к шоколадно-баклажановому пюре сухие ингредиенты и перемешайте все до однородности.
6. Смажьте форму для выпечки диаметром 18-20 см растительным маслом.
7. Вылейте тесто в форму и выпекайте брауни 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт можно украсить шариком пломбира, шоколадной глазурью или ягодным джемом.
Приятного аппетита!