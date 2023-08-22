Шоколадный брауни из баклажанов: необычный десерт, который приятно удивит

Шоколадный брауни – десерт, который немногих способен оставить равнодушным. Но если вы готовили классический вариант уже не раз, попробуйте разнообразить лакомство при помощи баклажанов.

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Овощ придаст знакомому десерту необычный изысканный вкус. Приготовив брауни с баклажанами однажды, вы непременно захотите порадовать и себя, и близких этим пирожным вновь.

Рецепт необычного брауни ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Баклажаны – 450 г;

Мука – 60 г;

Какао-порошок – 30 г;

Разрыхлитель – 1/2 ч.л;

Соль – щепотка;

Темный шоколад – 150 г;

Мед или кленовый сироп – 110 г;

Растительное масло – 1 ст.л;

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментом. Баклажаны разрежьте вдоль пополам и выложите на противень.

2. Запекайте баклажаны примерно 30-40 минут, пока они не станут мягкими. Пока баклажаны запекаются, просейте муку с какао и смешайте с разрыхлителем и солью.

3. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите в микроволновке или на водяной бане.

4. Когда баклажаны будут готовы, слегка остудите их, а затем снимите кожицу. Соедините мякоть баклажанов с растопленным шоколадом и медом, а затем взбейте блендером до однородной массы.

Важно: мякоть баклажанов должна оставаться теплой, чтобы шоколад не успел застыть.

5. Добавьте к шоколадно-баклажановому пюре сухие ингредиенты и перемешайте все до однородности.

6. Смажьте форму для выпечки диаметром 18-20 см растительным маслом.

7. Вылейте тесто в форму и выпекайте брауни 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт можно украсить шариком пломбира, шоколадной глазурью или ягодным джемом.