Россиянам рассказали, как правильно мыть фрукты и овощи

Фрукты и овощи, которые продаются в магазинах, часто обрабатывают воском и химикатами, чтобы они дольше хранились и могли доехать до покупателей, однако, потребление таких плодов может быть опасно. О том, как правильно выбирать и мыть их, чтобы не навредить своему здоровью, телеканалу «360» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

© Газета.Ru

По ее словам, обработанные фрукты и овощи могут привести к появлению высыпаний, зуда и других раздражений, а также негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.

«Сам по себе воск не так опасен. Но не стоит покупать фрукты вдоль дорог или около метро, где много выхлопных газов, грязи. Все это оседает на продуктах, а воск хорошо впитывает. Это несет вред», — уточнила нутрициолог.

Воск можно отмыть в теплой или горячей воде, отметила Писарева. Кроме того, можно оставить плоды замачиваться в воде на несколько минут и после — протереть их.

«Также можно промывать фрукты с помощью яблочного уксуса, тогда они будут лучше очищаться. Многие снимают шкурку с фруктов, тем самым избавляются от вредного вещества. Но теряют и много полезного», — заключила Писарева.