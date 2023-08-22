Нутрициолог рассказала о пользе куриного мяса

Нутрициолог Костомаха рассказала о пользе куриного мяса
Куриное мясо — это универсальный продукт, отличный источник чистого белка, а также из него можно приготовить различные блюда. Мясо курицы можно включить в ежедневный рацион благодаря его относительно низкой стоимости и нейтральности вкуса. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.
Эксперт отметила, что куриное мясо — одно из самых диетических и полезных. В нем содержится много фосфора, необходимого для роста костей, ниацина, который замедляет старение.
Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение куриной грудке. Самыми вредными считаются куриные ножки, так как чаще всего их готовят в панировке, во фритюре, с обилием соли и специй.
Костомаха добавила, что будущим мамам, а также женщинам на ранних сроках беременности гинекологи советуют употреблять курицу на ежедневной основе, чтобы получать нужную дозу фолиевой кислоты, передает Pravda.ru.
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