Чем на самом деле полезно авокадо
Диетологи включают авокадо практически в каждое меню. Но многие не все знают, какую именно пользу несет этот тропический фрукт, сообщает Общественная Служба Новостей.
Авокадо богато клетчаткой, антиоксидантами, каротиноидами, витаминами Е, С, В6, В9 и калием. Благодаря такому составу фрукт уменьшает уровень «плохого» холестерина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться с анемией и укрепляет иммунную систему.
Несмотря на высокую калорийность (один плод содержит около 240 ккал), авокадо можно использовать для похудения. Корректировка веса происходит за счет улучшения метаболизма, снижения уровня холестерина, выработки L-карнитина.
Высокое содержание фолиевой кислоты в авокадо особенно ценно для беременных женщин. Это вещество способствует правильному развитию всех систем плода и улучшает состояние самой будущей матери.
Еще одним плюсом является то, что у авокадо практически нет никаких противопоказаний. Специалисты советуют употреблять фрукт с осторожностью при индивидуальной непереносимости, аллергии и тяжелых болезнях печени и почек.