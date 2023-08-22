Чем на самом деле полезно авокадо

Диетологи включают авокадо практически в каждое меню. Но многие не все знают, какую именно пользу несет этот тропический фрукт, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Авокадо богато клетчаткой, антиоксидантами, каротиноидами, витаминами Е, С, В6, В9 и калием. Благодаря такому составу фрукт уменьшает уровень «плохого» холестерина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться с анемией и укрепляет иммунную систему.

Несмотря на высокую калорийность (один плод содержит около 240 ккал), авокадо можно использовать для похудения. Корректировка веса происходит за счет улучшения метаболизма, снижения уровня холестерина, выработки L-карнитина.

Высокое содержание фолиевой кислоты в авокадо особенно ценно для беременных женщин. Это вещество способствует правильному развитию всех систем плода и улучшает состояние самой будущей матери.