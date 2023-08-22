Кому нельзя есть дыню
Вслед за арбузами на прилавках появились дыни.
Как выбрать вкусный сорт, какими полезными свойствами обладает эта ягода и кому она противопоказана — в материале «Вечерней Москвы».
Когда наступает сезон дынь
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, на прилавках дыни появляются в конце августа.
— Однако можно найти их и раньше, правда, цена будет выше, а еще есть шанс наткнуться на продукт, напичканный нитратами, — отметила специалист.
А если погода теплая, дыни идут вплоть до октября, подчеркнула врач.
Хорошая дыня — какая она?
- привлекательным на вид;
- с гладкой и ровной поверхностью;
- правильной формы;
- без вкраплений и зеленых пятен.
— На то, что плод созрел, указывает сухой хвостик. У хорошей дыни в мякоти отсутствуют твердые вкрапления, а консистенция — равномерная. У такой ягоды мясистые, желтые и блестящие семечки, — уточнила собеседница «ВМ».
Нужно учесть, что перезревший продукт имеет «ватную» структуру, но при этом сама мякоть очень сладкая и сочная, добавила диетолог.
Как выявить дыню, напичканную нитратами
Отличить полезную дыню от опасной можно по мякоти: у нитратного плода есть твердые прожилки, рассказала Соломатина.
— Насыщенный химикатами продукт опасен для здоровья. Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги. Нитраты имеют особенность трансформироваться в нитриты. Последние в свою очередь блокируют гемоглобин. Ткани перестают дышать, и нарушается обмен веществ, — предупредила врач.
Чем полезна дыня
Среди полезных свойств, по мнению диетолога, можно выделить следующие:
- в мякоти много кальция и калия;
- ягода очищает организм;
- помогает восстановить организм после интоксикации;
- выводит соли тяжелых металлов;
- минералы, содержащиеся в продукте, укрепляют сердце и выводят излишки жидкости из организма.
— Кроме того, употребление дыни — это прекрасная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и остеопороза, — подчеркнула диетолог.
Кому вредно есть дыню
Нельзя есть дыню тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, предостерегла врач. Кроме того, сладкая дыня противопоказана диабетикам.
Дыню следует употреблять только на голодный желудок, так как в заполненном желудке она может вызвать брожение и расстройство, добавила Соломатина.