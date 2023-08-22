Кому нельзя есть дыню

Вслед за арбузами на прилавках появились дыни.

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Как выбрать вкусный сорт, какими полезными свойствами обладает эта ягода и кому она противопоказана — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда наступает сезон дынь

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, на прилавках дыни появляются в конце августа.

— Однако можно найти их и раньше, правда, цена будет выше, а еще есть шанс наткнуться на продукт, напичканный нитратами, — отметила специалист.

А если погода теплая, дыни идут вплоть до октября, подчеркнула врач.

Хорошая дыня — какая она?

привлекательным на вид;

с гладкой и ровной поверхностью;

правильной формы;

без вкраплений и зеленых пятен. Вкусный и качественный плод, по мнению эксперта, должен быть:

— На то, что плод созрел, указывает сухой хвостик. У хорошей дыни в мякоти отсутствуют твердые вкрапления, а консистенция — равномерная. У такой ягоды мясистые, желтые и блестящие семечки, — уточнила собеседница «ВМ».

Нужно учесть, что перезревший продукт имеет «ватную» структуру, но при этом сама мякоть очень сладкая и сочная, добавила диетолог.

Как выявить дыню, напичканную нитратами

Отличить полезную дыню от опасной можно по мякоти: у нитратного плода есть твердые прожилки, рассказала Соломатина.

— Насыщенный химикатами продукт опасен для здоровья. Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги. Нитраты имеют особенность трансформироваться в нитриты. Последние в свою очередь блокируют гемоглобин. Ткани перестают дышать, и нарушается обмен веществ, — предупредила врач.

Чем полезна дыня

Среди полезных свойств, по мнению диетолога, можно выделить следующие:

в мякоти много кальция и калия;

ягода очищает организм;

помогает восстановить организм после интоксикации;

выводит соли тяжелых металлов;

минералы, содержащиеся в продукте, укрепляют сердце и выводят излишки жидкости из организма.

— Кроме того, употребление дыни — это прекрасная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и остеопороза, — подчеркнула диетолог.

Кому вредно есть дыню

Нельзя есть дыню тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, предостерегла врач. Кроме того, сладкая дыня противопоказана диабетикам.