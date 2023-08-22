Диетолог рассказал, что нельзя есть на голодный желудок

Диетолог Арзамасцев рассказал, что нельзя есть на голодный желудок
Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе и изданием М24 рассказал, какие продукты и блюда не стоит есть на голодный желудок.
Алкоголь, орехи, любые острые блюда, грибы и свежевыжатые соки могут нанести вред здоровью желудка, если съесть или выпить их на голодный желудок.
"Это достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту", – объяснил Арзамасцев.
Врач отметил также, что нежелательными как на голодный желудок, так и в любое другое время, являются жареные и соленые блюда. Помимо этого, не стоит есть сладкое, когда вы голодны – в таком случае с объемом съеденного можно "переборщить", что приведет к повышению веса.
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