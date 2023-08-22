Диетолог рассказал, что нельзя есть на голодный желудок

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе и изданием М24 рассказал, какие продукты и блюда не стоит есть на голодный желудок.

"Это достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту", – объяснил Арзамасцев.

Врач отметил также, что нежелательными как на голодный желудок, так и в любое другое время, являются жареные и соленые блюда. Помимо этого, не стоит есть сладкое, когда вы голодны – в таком случае с объемом съеденного можно "переборщить", что приведет к повышению веса.