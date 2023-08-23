Сколько нужно варить макароны, чтобы они не слиплись

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить макароны? Но у этого блюда тоже есть свои хитрости, знание которых поможет приготовить его вкусно, как в ресторане.

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«Лента.ру» выяснила, как правильно варить макароны на плите, в микроволновке и мультиварке, нужно ли их промывать и как сделать так, чтобы макароны не слиплись.

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Как выбрать макароны?

Для того чтобы блюдо получилось вкусным, лучше выбирать макароны из твердых сортов пшеницы. Для этого нужно посмотреть на обозначение, которое указано на упаковке: там может быть написано «пшеница твердых сортов», durum, semolina di grano duro или «группа А».

В муке из мягких сортов (ее обычно указывают как «мука хлебопекарная» или «мука М55-23») обычно мало глютена, и тесто из нее выходит рыхлым. В процессе варки такие макароны могут слипнуться или превратиться в кашу.

По этой причине макароны из муки мягких сортов обычно стоят дешевле, чем изделия из твердых сортов. Однако стоимость оправдывает себя: именно из твердых сортов пшеницы получается качественная упругая паста.

Иногда производители идут на хитрость и не указывают, из какой муки изготовлены макароны. К примеру, пишут «мука высшего сорта» — а она может быть как из мягких, так и из твердых сортов пшеницы. В этом случае нужно посмотреть на группу, которая указана на упаковке: А, Б и В. Макароны группы А делают из твердых сортов пшеницы, а Б и В — обычно из мягких.

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Нутрициолог сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что для того, чтобы выбрать более полезные макароны, нужно обращать внимание на состав: в нем должны быть вода и мука, никаких искусственных примесей. Из добавок могут быть только шпинат, морковный или томатный сок, а также чернила каракатицы, если речь идет о цветных макаронах.

В хороших макаронах из твердых сортов пшеницы содержится примерно 15 граммов белка на 100 граммов пасты. В менее качественных содержание белка на 100 граммов будет не более 10. Так что качество макарон можно оценить еще и по этому показателю — чем больше белка, тем полезнее макароны.

Какие еще бывают макароны?

Помимо макарон из обычной белой пшеничной муки, на полках магазинов можно встретить и другие изделия — например, цветные, безглютеновые, цельнозерновые или из муки второго сорта. Они отличаются по вкусу и текстуре.

Цветные макароны

В такие изделия обычно добавляют красящие добавки из овощей: шпинат сделает макароны зелеными, свекла и томаты — красными. В черный цвет макароны окрашивают чернила моллюсков.

Для того чтобы такие макароны не слиплись в процессе варки, важно обращать внимание на муку в составе и выбирать изделия из твердых сортов.

Безглютеновые макароны

Безглютеновые макароны делают не из пшеницы (именно она содержит глютен — растительный белок, который не рекомендуется есть людям с непереносимостью), а из других злаков и круп. Например, риса, кукурузы, полбы или гречки.

Безглютеновые макароны часто слипаются в процессе варки, потому их нужно все время помешивать. В конце можно заправить блюдо растительным или сливочным маслом.

Цельнозерновые макароны

Такие макароны производятся из цельного зерна, перемолотого вместе с оболочкой. Они считаются более полезными, поскольку содержат клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и, следовательно, регулярному очищению организма. Кроме того, эти изделия имеют более низкий гликемический индекс.

Макароны из муки второго сорта

Такие макароны изготавливают из муки с более крупными, хуже перемолотыми зернами, с частью оболочки. Это делает макароны более темными и жесткими, с привкусом отрубей. Такие изделия тоже полезны: «второсортная» мука из твердых сортов пшеницы содержит каротин (провитамин А), витамины группы B, витамины D и E. Кстати, витамина B в ней примерно вдвое больше, чем в муке высшего сорта.

Не всем можно есть макароны из пшеницы. Их можно заменить, например, на фунчозу, гречневую лапшу или макароны из безглютеновой муки. Но если мы предполагаем, что человек полностью здоров, то, чтобы таким он оставался подольше, рекомендуем макароны из цельнозерновой муки.

Как правильно варить макароны?

Главное при варке макарон соблюдать пропорции. Оптимальной считается 1000/100/10. Это значит, что на 1000 миллилитров воды нужно взять 100 граммов макарон и 10 граммов соли. Упаковку 450-500 граммов нужно варить в кастрюле объемом от четырех литров — это важно для того, чтобы макароны не слиплись. Однако если нужно сварить макароны альденте, то достаточно трех литров.

Для того чтобы сварить макароны в кастрюле, лучше взять фильтрованную или бутилированную воду. Дело в том, что в процессе варки макароны впитывают в себя до 30 процентов воды — и лучше, чтобы она была чистой, без примесей.

Перед тем как отправить макароны в кипящую подсоленную воду, нужно проверить содержание соли — если ее мало, лучше сразу добавить, иначе блюдо получится пресным и невкусным.

Вода, в которой варились макароны, может потом использоваться для приготовления соуса к ним.

Как варить макароны в кастрюле?

Для того чтобы варить макароны на плите, возьмите большую кастрюлю (не менее литра на 100 граммов макарон). Главное — чтобы изделия свободно плавали в воде. Это важно для того, чтобы макароны не слиплись. Далее проделайте следующее.

Способ приготовления макарон в кастрюле

Налейте воду в кастрюлю, всыпьте соль (соотношение воды и соли — 100:1). После этого нужно довести воду до кипения на максимальном огне. Убавьте огонь до среднего, поместите макароны в кипящую воду (в противном случае они могут слипнуться). Вместе с ними можно добавить немного растительного масла. Если готовятся спагетти — не ломайте их. В процессе варки перемешивайте изделия. В конце откиньте макароны на дуршлаг и слейте воду. Поместите макароны обратно в кастрюлю. Добавьте две столовых ложки растительного масла (приправлять макароны можно растительным или сливочным маслом), перемешайте.

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Сколько варить макароны?

Варить макароны на плите нужно в течение того времени, которое указано на упаковке. Если макароны будут подаваться с соусом, лучше приготовить их альденте — вычесть из этого времени одну-три минуты. Кроме того, в такие изделия не нужно добавлять масло.

В любом случае считается, что макароны лучше недоварить, чем переварить, поэтому хозяйке не стоит отходить от кастрюли и следить за тем, как готовится блюдо, хотя бы раз в пару минут помешивая его.

Как варить макароны в мультиварке?

Варить макароны в мультиварке не сложнее, чем на плите. Для этого понадобятся те же самые макароны, немного воды и соли.

Влейте воду в чашу мультиварки — достаточно 500 миллилитров на 100 граммов макарон. Посолите. Установите режим «Паста» (если такого нет, можно «Суп», «Каша» или «Мультиповар»). Дождитесь звукового сигнала о том, что вода закипела. Поместите макароны в кипящую воду, можно добавить немного растительного масла. Варите их в течение времени, которое указано на упаковке. По готовности откиньте макароны на дуршлаг и слейте воду.

Как варить макароны в микроволновке?

Варить макароны в микроволновке тоже легко и быстро. Для этого будет нужна посуда, пригодная для СВЧ-печи.

Поместите макароны (лучше из твердых сортов пшеницы) в посуду. Залейте горячей водой в пропорции 1:2. Она должна покрыть макароны примерно на 1 сантиметр. Посолите, добавьте немного растительного масла, чтобы макароны не слиплись. Поставьте емкость в микроволновку и готовьте в течение 4-5 минут на мощности 800 ватт. Каждые 2–3 минуты перемешивайте блюдо. Если в контейнере осталась вода, откиньте макароны на дуршлаг.

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Нужно ли промывать макароны после варки?

Промывать макароны после варки не стоит, так они потеряют весь свой вкус и могут слипнуться. Вместо этого лучше откиньте макароны на дуршлаг, слейте воду и положите обратно в кастрюлю. Добавьте одну-две столовых ложки растительного или сливочного масла и перемешайте.

Вода, в которой варились макароны, подойдет для приготовления соуса карбонара или болоньезе. Достаточно просто оставить немного жидкости в кастрюле или добавить ее в процессе варки: она поможет соусу лучше распределиться по поверхности макарон. Главное — не забывать помешивать блюдо.

Как подавать макароны?

Подавать макароны лучше сразу же после варки — свежими и горячими. Ведь в холодильнике они если и не слипнутся, то точно потеряют вкус.

Однако с медицинской точки зрения вчерашние макароны считаются более полезными: резистентный крахмал поможет уменьшить гликемическую реакцию организма благодаря продлению чувства сытости.

В случае если блюдо не будет съедено сразу, не стоит использовать сливочное масло. Для того чтобы макароны не слиплись, в таком случае лучше выбрать оливковое.

Хранить готовые макароны без соуса можно в холодильнике в плотно закрытом контейнере до трех суток. Макароны с соусами, особенно мясными, — не более полутора суток, или 36 часов.