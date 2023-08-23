Чем полезны патиссоны и кому их есть запрещено

Этот овощ, хоть и знаком каждому, всё же нечастый гость на столах россиян. Всё потому, что встречается он реже, чем его родственники — кабачок и тыква. Да и рецепты с его участием есть в голове не у каждой хозяйки. И зря — патиссоны очень полезны.

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Рассказываем, в чём их ценность и что можно приготовить из патиссонов.

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Польза патиссонов

Как рассказала диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Виктория Гончар, главный козырь этого овоща — низкая калорийность. Всего 18 ккал на 100 г — это чуть больше, чем в огурцах. При этом патиссонами можно хорошо наесться — в них много полезной для кишечника клетчатки. Именно поэтому они необходимы для нормального обмена веществ и пищеварения. Особенно этот овощ рекомендуют добавлять в меню при запорах.

витаминов группы В, а также А, Е и С;

магния, марганца, калия, меди и фосфора;

лютеина. В патиссонах ещё много полезных микроэлементов:

Врач напомнила, что магний и витамины группы B необходимы для борьбы со стрессами и работы мозга. Марганец помогает усваиваться железу, а калий выводит лишнюю жидкость из организма и снижает давление. Лютеин считается мощным антиоксидантом, который не только улучшает состав крови и защищает сосуды от холестериновых бляшек, но и важен для зрения. Он необходим для защиты сетчатки от ультрафиолетовых лучей.

Какие патиссоны выбрать

Специалист отметила, что лучше выбирать молодые овощи, то есть совсем маленькие или средние патиссоны. Их и готовить проще, и витаминный состав у такого урожая богаче. Патиссоны бывают разных цветов: от бело-зелёного до оранжево-коричневого цвета — всё зависит от сорта. Выбирать можно любой. Но, к слову, в оранжевых лютеина больше.

Вред патиссонов

Противопоказаний у патиссонов почти нет. Но кое-кому на них лучше не налегать, а именно:

людям с проблемами по части ЖКТ;

гипотоникам (люди с хроническим пониженным давлением).

Что приготовить из патиссонов

Гончар отметила, что патиссоны лучше не есть в сыром виде, в отличие от кабачка или тыквы. Их стоит варить, тушить или запекать. Вот несколько несложных рецептов.

Со сметаной. Тушим порезанные кусочки патиссона с нежирной сметаной до готовности. Из гарнира к такому блюду идеально подойдут гречка, рис или булгур.

К макаронам. Приготовить почти итальянскую пасту с патиссонами тоже реально. Необходимо немного обжарить на небольшом количестве оливкового или растительного масла патиссоны с луком и чесноком, а потом ещё тушить минут 15 с рублеными томатами и пряными травами. Подойдут базилик, орегано или розмарин.

На гриле. Если поджарить ломтики патиссона на гриле, то они могут стать прекрасным дополнением к тёплому салату. Овощ хорошо сочетается с куриной печенью, говяжьим филе, руколой и помидорами черри.

В омлет. Ещё один несложный вариант — добавить патиссоны как начинку в омлет. Будет и сытно, и не сильно калорийно. Такое блюдо можно есть и на завтрак, и на ужин, говорит Гончар.

Почему лучше есть сезонные овощи

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что предпочтение стоит отдавать сезонным фруктам, овощам и ягодам. То есть и патиссонам тоже.