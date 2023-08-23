Топ-5 грибов, которые нужно собирать осенью

В число съедобных входят 400 видов грибов. Однако обычно грибники собирают не более десяти разновидностей, рассказала в разговоре с Е1.ru гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук Галина Барташевич/

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По словам специалисты, из всего многообразия грибов можно выделить пять видов, которым стоит уделить особое внимание. В их числе чага. В этом грибе содержится полезные вещества, которые укрепляют иммунитет, являются профилактикой новообразований, благотворно влияют на ЖКТ.

Также специалист рекомендует собирать лисички, которые богаты каротиноидами, ферментами, стеролами. Помимо общеукрепляющего эффекта эти грибы помогают снижать риск воспалений, борются с вирусами, микробами и токсинами. Помимо прочего, эти грибы эффективны при профилактике рака толстой кишки.

Шампиньоны в свою очередь способны снять головную боль, улучшить память, снизить стресс и депрессию, рассказала Барташевич.