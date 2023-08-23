В Германии стали готовить шаурму из арбуза
Необычное блюдо из лаваша, арбуза и овечьего сыра – настоящий хит жаркого лета на севере Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Повар Хани Альхай, который придумал сладкую шаурму, заявил, что для подбора идеальных составляющих для непривычного лакомства ему пришлось потратить полтора месяца.
Шаурма или донер-кебаб стала популярна в Германии в середине 1970-х годов, когда в страну был большой наплыв мигрантов из Турции. Но из-за летней жары интерес к фастфуду стал пропадать. Таким образом и появилась шаурма из арбуза.
Для приготовления блюда арбузная мякоть нарезается тонкими полосками, добавляется овечий сыр, рукколу, зерна граната, мята и измельченные орехи. Все это заворачивается в лаваш и подается с финиковым соусом и картофелем-фри.
Немцам пришлось по вкусу это блюдо. Они назвали его «мелонером» от немецкого wassermelone – арбуз.