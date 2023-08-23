В Германии стали готовить шаурму из арбуза

Необычное блюдо из лаваша, арбуза и овечьего сыра – настоящий хит жаркого лета на севере Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

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Повар Хани Альхай, который придумал сладкую шаурму, заявил, что для подбора идеальных составляющих для непривычного лакомства ему пришлось потратить полтора месяца.

Шаурма или донер-кебаб стала популярна в Германии в середине 1970-х годов, когда в страну был большой наплыв мигрантов из Турции. Но из-за летней жары интерес к фастфуду стал пропадать. Таким образом и появилась шаурма из арбуза.

Для приготовления блюда арбузная мякоть нарезается тонкими полосками, добавляется овечий сыр, рукколу, зерна граната, мята и измельченные орехи. Все это заворачивается в лаваш и подается с финиковым соусом и картофелем-фри.