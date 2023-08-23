Куриные грудки, фаршированные ветчиной: сытный ужин для всей семьи

Курица неслучайно являются любимым мясом множества людей – она быстро готовится, отличается нежным вкусом, а еще с ее помощью можно приготовить огромное количество совершенно разных блюд.

© ru.123rf.com

Сегодня мы предлагаем вам опробовать рецепт куриных грудок, фаршированных ветчиной. Немногие знают об этом, но сочетание двух видов мяса бывает крайне удачным – и это блюдо тому доказательство.

Подробнее о том, как приготовить фаршированные куриные грудки, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Помидоры – 2 шт;

Ветчина (бекон) – 100 г;

Филе куриной грудки – 6 штук;

Чеснок – 3-4 зубчика;

Сливочное масло – 60 г;

Сыр – 150 г;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Растительное масло – 1 ст.л;

Приготовление

1. Нарежьте ветчину и помидоры тонкими ломтиками. Натрите сыр на крупной терке.

2. Пропустите чеснок через пресс (или мелко нарежьте его) и смешайте с размягченным сливочным маслом.

3. Сделайте глубокий надрез на каждой куриной грудке – важно, чтобы мясо раскрылось подобно книге. Заверните грудки в пищевую пленку и слегка отбейте.

4. Раскройте куриные грудки и смажьте их изнутри чесночной смесью.

5. Выложите на одну половину каждой грудки ветчину, сыр и помидоры. Накройте другой половиной, чтобы начинка оказалась внутри. Оставьте немного сыра для верхнего слоя.

6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и переложите туда филе.

7. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте курицу запекаться на полчаса. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо оставшимся сыром.