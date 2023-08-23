Куриные грудки, фаршированные ветчиной: сытный ужин для всей семьи
Курица неслучайно являются любимым мясом множества людей – она быстро готовится, отличается нежным вкусом, а еще с ее помощью можно приготовить огромное количество совершенно разных блюд.
Сегодня мы предлагаем вам опробовать рецепт куриных грудок, фаршированных ветчиной. Немногие знают об этом, но сочетание двух видов мяса бывает крайне удачным – и это блюдо тому доказательство.
Подробнее о том, как приготовить фаршированные куриные грудки, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Помидоры – 2 шт;
- Ветчина (бекон) – 100 г;
- Филе куриной грудки – 6 штук;
- Чеснок – 3-4 зубчика;
- Сливочное масло – 60 г;
- Сыр – 150 г;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Растительное масло – 1 ст.л;
Приготовление
1. Нарежьте ветчину и помидоры тонкими ломтиками. Натрите сыр на крупной терке.
2. Пропустите чеснок через пресс (или мелко нарежьте его) и смешайте с размягченным сливочным маслом.
3. Сделайте глубокий надрез на каждой куриной грудке – важно, чтобы мясо раскрылось подобно книге. Заверните грудки в пищевую пленку и слегка отбейте.
4. Раскройте куриные грудки и смажьте их изнутри чесночной смесью.
5. Выложите на одну половину каждой грудки ветчину, сыр и помидоры. Накройте другой половиной, чтобы начинка оказалась внутри. Оставьте немного сыра для верхнего слоя.
6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и переложите туда филе.
7. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте курицу запекаться на полчаса. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо оставшимся сыром.
Готово! Приятного аппетита!