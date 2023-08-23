6 неочевидных возможностей микроволновки, о которых вы не знали

Многие люди привыкли использовать микроволновку только для разогрева остывших блюд. И мало кто догадывается о том, что это чудо техники способно выручить и в других ситуациях.

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Если вы из года в год используете микроволновую печь лишь для разогрева, самое время взглянуть на привычную кухонную утварь под другим углом. Вы можете удивиться, на что способно это устройство.

Подробнее о неочевидных возможностях микроволновки, о которых многие не знают – в материале "Рамблера".

Выжать максимум сока

Этот лайфхак сработает с любыми цитрусовыми. Положите фрукт в миску, включите печь, а затем попробуйте выдавить сок. Под воздействием высоких температур лимон или другой фрукт отдаст куда больше сока. Главное – не переборщить. Если долго оставлять фрукт под нагревом, он может взорваться. Выдавливайте сок не дольше 15 секунд.

Почистить тыкву

А еще кабачки, баклажаны и другие овощи с твердой кожурой. Все, что нужно – отправить овощи в микроволновую печь на 10 секунд. После этого вы легко и быстро сможете снять даже самую жесткую кожуру.

Смягчить черствый хлеб

Смочите чистое кухонное полотенце в теплой воде, а затем заверните в него хлеб. Отправьте хлеб в таком виде в микроволновку на 20 секунд, а после наслаждайтесь мягким батоном. Только успейте съесть его, пока он горячий – когда хлеб остынет, он вновь станет черствым.

Нарезать лук без слез

Перед тем, как нарезать лук, предварительно разогрейте его в микроволновой печи в течение 30 секунд. Этот лайфхак избавит вас от слез во время нарезки. Прежде, чем отправлять лук в микроволновку, срежьте его верхушку.

Быстрее приготовить свеклу

Помойте неочищенную свеклу, положите ее в полиэтиленовый пакет, завяжите его и разогревайте 15 минут. Затем достаньте пакет, но не вынимайте свеклу из него еще 5 минут. Вот и все –перед вами готовая свекла. Этот прием поможет сэкономить время на варке и избавит от мытья кастрюли.

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