4 ошибки во время готовки, которые портят ваши блюда

Большинство из нас познавали азы готовки самостоятельно или же перенимали их от мам и бабушек. Даже если с тех пор прошло много лет, и теперь на кухне вам нет равных, вполне возможно, что вы до сих пор совершаете ошибки во время приготовления пищи.

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Некоторые из них заставляют проводить на кухне больше времени, а некоторые портят блюда.

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Подробнее о кулинарных ошибках, от которых давно пора избавиться, читайте в материале "Рамблера".

Добавлять сыр в пасту в последнюю очередь

Чтобы сыр хорошо расплавился и равномерно покрыл поверхность макарон, его нужно добавлять в блюдо перед соусом. После того, как паста сварилась, не сливайте всю воду –немного жидкости следует перелить в другую тару. Затем посыпьте макароны тертым сыртом, добавьте воду из-под макарон и тщательно перемешайте. За счет крахмала, который остался в воде после варки, сыр как бы приклеится к макаронам, и блюдо будет вкуснее.

Не вымачивать лук перед тем, как добавить в салат

Не стоит добавлять лук в салат без предварительной обработки. Этот овощ славится слишком резким вкусом, поэтому если отправить его в блюдо сразу, он перебьет вкус всех остальных ингредиентов. Нарежьте лук, положите его в ледяную воду на 10 минут и присыпьте солью. Это избавит лук от горечи и сделает его сладковатым на вкус.

Помешивать рис во время варки

Активно помешивая рис в процессе варки, вы рискуете повредить или сломать зернышки. Из-за этого крупа сварится неравномерно и, как следствие, вместо рассыпчатого гарнира вы получите липкую кашу. Доведите воду до кипения, уменьшите огонь, всыпьте рис и оставьте его томиться на медленном огне. Не трогайте рис, пока он не приготовится.

Запекать картофель на противне

Мало кто способен отказаться от вкусной запеченной картошки. Но правильно готовят ее далеко не все. Чтобы картофель равномерно пропекся, нужно обеспечить доступ горячего воздуха к клубням со всех сторон. Именно поэтому картофелины стоит расположить не на противне, а на решетке.