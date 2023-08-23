Перечислены продукты, усиливающие тревогу и депрессию

Ученые из Педагогического университета Ханчжоу (Китай) установили, что режим питания влияет на симптомы депрессии и тревоги. Результаты исследования были представлены в статье, опубликованной журналом BMC Medicine.

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Так, повышенное потребление кондитерских изделий, сливочного масла, сахара и десертов на молочной основе, а также низкий уровень потребления фруктов и овощей были связаны с усилением симптомов психических заболеваний.

Авторы использовали данные о 157 тыс. добровольцах, из которых у 70 тыс. была диагностирована депрессия, а еще 70 тыс. – тревожное расстройство.

Раз в 3-4 месяца ученые собирали данные о диете и психическом состоянии участников – исследование проводилось в течение 7 лет и 6 месяцев.