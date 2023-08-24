Полезные свойства арбуза - почему его стоит добавить в свой рацион

Арбузы можно найти в крупных супермаркетах круглый год. Но именно летом они особенно вкусные. Более того, арбуз еще и настоящий источник полезных свойств для здоровья. Давайте поговорим о пользе арбуза для организма.

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Общая польза арбуза для организма Арбуз является хорошим источником жидкости, так как он содержит около 92% воды.

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Арбуз богат витамином С, который считается сильным антиоксидантом и помогает защитить клетки организма от повреждения свободными радикалами. Содержит ликопин – это антиоксидант, который помогает уменьшить риск развития онкологических заболеваний, таких как рак простаты и рак легких. Содержит цитруллин – аминокислоту, которая помогает улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Арбуз содержит бета-каротин – это предшественник витамина А, необходимый для хорошего зрения. Содержит магний – важный минерал, который помогает улучшить работу мышц и нервной системы.

Влияние на состояние кожи и волос

Сочный арбуз – это не просто угощение для горячего летнего дня, но и богатый источник витамина С. Этот витамин способствует образованию коллагена, который отвечает за упругость кожи и здоровье волос.

Также арбуз богат витамином А, который очень полезен для кожи человека, а всего лишь 100 грамм арбуза содержат почти четверть рекомендуемой дневной нормы его потребления. Поэтому включение арбуза в рацион поможет поддержать красоту вашей кожи и волос.

Похудение

Сок арбуза, состоящий из более чем 90% воды, является низкокалорийным и освежающим напитком. Он обладает мочегонными свойствами, что помогает организму избавляться от лишней жидкости и токсинов. Арбуз также содержит клетчатку, которая способствует насыщению и подавлению аппетита. Поэтому, добавив арбуз в свой рацион, вы можете поддержать свой процесс похудения.

Здоровье сердца

Арбуз богат антиоксидантами, такими как ликопин, который придает фрукту ярко-красный цвет. Ликопин способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает здоровье сердца. Регулярное употребление арбуза помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Противовоспалительные свойства

В арбузе содержится аминокислота цитруллин, которая имеет противовоспалительное действие и способствует снижению болей в мышцах и суставах. Это особенно полезно для тех, кто занимается спортом или ведет физически активный образ жизни.

Вред арбуза

Не стоит забывать, что арбуз, как и любой продукт, нужно употреблять в умеренных количествах. Избыток арбуза может вызвать нежелательные проявления, такие как расстройство желудка или повышение уровня сахара в крови.

Кроме того, арбуз – это продукт с высоким гликемическим индексом. Из-за высокого содержания сахара арбуз не следует употреблять в больших количествах, особенно людям, страдающим диабетом.

Итог