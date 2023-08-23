Какие продукты полезно есть при стрессе

Врач Бобровский: при стрессе полезно есть фрукты, зелень и орехи
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский перечислил продукты, которые помогают снять психоэмоциональное напряжение.
Об этом сообщает Радио Sputnik.
«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком», — поделился врач.
По словам специалиста, нужно употреблять в пищу ягоды, фрукты, зелень, жирную рыбу и орехи.
«Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — уточнил Бобровский.