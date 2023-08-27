Рецепт недели: смузи из августовских фруктов
Когда все рецепты уже опробованы, то так и хочется попробовать что-нибудь новенькое. Смузи — отличный вариант, чтобы получить витамины из сезонных фруктов.
Два рецепта питательных и вкусных смузи в материале “Рамблера”.
Ягодно-дынный смузи
Ингредиенты:
- мякоть дыни 500 г;
- черника 70 г;
- черная смородина 50 г;
- овсяное молоко 100 мл.
Сначала нужно нарезать мякоть дыни, промыть черную смородину и чернику. Затем ингредиенты нужно положить в блендер и измельчить.
После этого в получившуюся массу добавляется овсяное молоко. Подавать смузи можно в бокалах, украсив их свежими ягодами и листьями мяты. Сахар добавляется по вкусу.
Овсяное молоко можно заменить на коровье или миндальное. Вместо черной смородины и черники можно использовать малину, черешню или другие любимые ягоды. Оставшееся молоко можно использовать для приготовления блинов или оладьев.
Бананово-абрикосовый смузи
Ингредиенты:
- банан 1 шт.;
- спелые абрикосы 150 г;
- натуральный йогурт 250 мл;
- мед 1 ст.л.;
- молотая корица по вкусу.
Сначала нужно очистить бананы от кожуры и нарезать на средние кусочки. Абрикосы необходимо помыть, разделить на половинки и удалить косточки. Фрукты нужно положить в блендер, залить йогуртом. Затем к ним необходимо добавить мед и корицу. Смузи взбивается в течение 2-х минут, после этого его можно подавать.