Рецепт недели: смузи из августовских фруктов

Когда все рецепты уже опробованы, то так и хочется попробовать что-нибудь новенькое. Смузи — отличный вариант, чтобы получить витамины из сезонных фруктов.

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Два рецепта питательных и вкусных смузи в материале “Рамблера”.

Ягодно-дынный смузи

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Ингредиенты:

мякоть дыни 500 г;

черника 70 г;

черная смородина 50 г;

овсяное молоко 100 мл.

Сначала нужно нарезать мякоть дыни, промыть черную смородину и чернику. Затем ингредиенты нужно положить в блендер и измельчить.

После этого в получившуюся массу добавляется овсяное молоко. Подавать смузи можно в бокалах, украсив их свежими ягодами и листьями мяты. Сахар добавляется по вкусу.

Овсяное молоко можно заменить на коровье или миндальное. Вместо черной смородины и черники можно использовать малину, черешню или другие любимые ягоды. Оставшееся молоко можно использовать для приготовления блинов или оладьев.

Бананово-абрикосовый смузи

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Ингредиенты:

банан 1 шт.;

спелые абрикосы 150 г;

натуральный йогурт 250 мл;

мед 1 ст.л.;

молотая корица по вкусу.