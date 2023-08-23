6 продуктов, которые можно хранить дольше, чем указано на этикетке

Как часто вы задумываетесь о сроках хранения продуктов на вашей кухне? Оказалось, некоторые из них сохраняют свою свежесть намного дольше, чем многие думают.

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1. Макароны. Их срок службы может составлять два полных года без надлежащего хранения. Если у вас есть контейнеры, они прослужат ещё дольше в тёмном, сухом шкафу.

2. Арахисовая паста в холодильнике может стоять от 6 до 9 месяцев. За это время вы точно успеете съесть любимое лакомство.

3. Яблоки в посуде выдержат около недели. Однако холод увеличит срок от 4 до 6 недель.

4. Закрытый мёд остаётся вкусным на неопределённый срок. Один совет: вы должны хранить его в стеклянной банке.

5. Свежий лук можно держать в холодильнике до 3 месяцев. Довольно полезный лайфхак: каждую луковицу заверните в бумажное полотенце.