Назван самый популярный вкус чипсов у россиян

Самым популярным у россиян вкусом чипсов является «сметана и зелень», такие данные экспертов IT-компании АТОЛ приводит РИА Новости. Анализ продаж этого продукта в РФ специалисты приурочили ко дню рождения картофельных чипсов. Эксперты изучили более 0,8 млн чеков за период с 1 января по 18 августа 2023 года.

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Чаще всего россияне покупают чипсы со вкусом сметаны и зелени. По статистике, в 2023 году 24% покупок приходится на картофельные снеки с самым популярным вкусом. Немного меньше, 23% продаж, приходится на чипсы со вкусом «Зеленый лук». Закрывают тройку лидеров картофельные снеки со вкусом краба — их доля покупок составляет 17%, — говорится в исследовании.

Кроме того, 15% покупателей выбирают чипсы со вкусом сыра, 9% — бекона, по 3% россиян предпочитают чипсы с солью и паприкой. Как отмечают эксперты, средняя цена на пачку чипсов в России в настоящее время составляет 112 рублей. При этом цена не меняется с начала года.

Днем рождения картофельных чипсов считается 24 августа. В этот день в 1853 году шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в Нью-Йорке Джордж Крам приготовил это блюдо.