Врач предостерегла худеющих от злоупотребления авокадо

В авокадо содержится множество полезных веществ, таких как витамин К, калий, фолиевая кислота и витамины группы B, однако перебарщивать с ним нельзя, особенно людям, которые следят за калориями. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Семенова, врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог компании Biogena.

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По словам врача, одним из главных преимуществ авокадо является положительное влияние на пищеварение.

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«Клетчатка помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. В авокадо содержится именно растворимая клетчатка, она способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Поэтому при ежедневном добавлении в рацион такой продукт будет быстро насыщать и помогать контролировать вес, что особенно важно тем, кто склонен к метаболическому синдрому», — отметила эксперт.

Авокадо также благотворно влияет на сердце. Так, в авокадо калия содержится даже больше, чем в бананах. А калий способствует снижению артериального давления.

«Еще одно полезное свойство авокадо — это «природный» антидепрессант. Так как этот фрукт содержит жирные кислоты Омега-3, добавление в рацион авокадо снижает уровень тревожности. Другой важный компонент в составе – олеиновая кислота (Омега-9). Эти жирные кислоты являются регулятором процессов обучения и памяти в мозге. Достаточное количество этих насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в ежедневном рационе обладает антиканцерогенным действием», — пояснила медик.

Также авокадо содержит лютеин и зеаксантин – ценные каротиноиды для здоровья глаз, которые особенно хорошо будут усваиваться благодаря высокому содержанию жирных кислот этого фрукта.

«Но несмотря на то, что авокадо является прекрасным дополнением к сбалансированной диете, перебарщивать с этим фруктом не стоит. Особенно рекомендуется ограничить ежедневную дозу тем, кто внимательно следит за калориями — не рекомендуется есть каждый день более 2 авокадо. Стоит исключить продукт и кормящим женщинам для предотвращения риска развития диареи у ребенка», — подчеркнула диетолог.