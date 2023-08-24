Заливной пирог с капустой: вкусное блюдо из бюджетных ингредиентов
Конец августа – время свежей молодой капусты. Вот почему сейчас самое время побаловать себя заливным пирогом с этим овощем.
Преимущество этого пирога в том, что для его приготовления вам понадобятся бюджетные ингредиенты и всего 20 минут активных действий. Заливной пирог с капустой может стать отличной альтернативой привычному ужину. Опробуйте наш рецепт и убедитесь сами.
Подробнее о том, как приготовить пирог, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Белокачанная капуста – 500 г;
- Морковь – 1-2 шт;
- Шампиньоны – 6-8 шт;
- Лук – 1 шт;
- Растительное масло – 3-4 л;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Яйца – 2 шт;
- Кефир – 300 мл;
- Мука – 150 г;
- Разрыхлитель – 1 ч.л;
Приготовление
1. Для начала подготовьте овощи. Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите. Грибы нарежьте небольшими кусочками.
2. Разогрейте в сковороде 2-3 столовые ложки растительного масла на среднем огне.
3. Обжаривайте лук в течение 4-5 минут, затем добавьте грибы, а через 5 минут капусту. Продолжайте обжаривать овощи еще 7-10 минут.
4. Посолите и поперчите овощи, а затем дайте им остыть.
5. Взбейте яйца и смешайте их с кефиром.
6. Просейте муку, добавьте в нее половину чайной ложки соли и разрыхлитель.
7. Засыпьте мучную смесь в кефирную и перемешайте тесто. По густоте тесто должно получиться, как на оладьи.
8. Смажьте маслом форму для выпечки и вылейте в нее половину теста. Далее выложите начинку и залейте ее оставшимся тестом.
9. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
Готово! Приятного аппетита!