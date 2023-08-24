Заливной пирог с капустой: вкусное блюдо из бюджетных ингредиентов

Конец августа – время свежей молодой капусты. Вот почему сейчас самое время побаловать себя заливным пирогом с этим овощем.

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Преимущество этого пирога в том, что для его приготовления вам понадобятся бюджетные ингредиенты и всего 20 минут активных действий. Заливной пирог с капустой может стать отличной альтернативой привычному ужину. Опробуйте наш рецепт и убедитесь сами.

Подробнее о том, как приготовить пирог, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Белокачанная капуста – 500 г;

Морковь – 1-2 шт;

Шампиньоны – 6-8 шт;

Лук – 1 шт;

Растительное масло – 3-4 л;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Яйца – 2 шт;

Кефир – 300 мл;

Мука – 150 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л;

Приготовление

1. Для начала подготовьте овощи. Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите. Грибы нарежьте небольшими кусочками.

2. Разогрейте в сковороде 2-3 столовые ложки растительного масла на среднем огне.

3. Обжаривайте лук в течение 4-5 минут, затем добавьте грибы, а через 5 минут капусту. Продолжайте обжаривать овощи еще 7-10 минут.

4. Посолите и поперчите овощи, а затем дайте им остыть.

5. Взбейте яйца и смешайте их с кефиром.

6. Просейте муку, добавьте в нее половину чайной ложки соли и разрыхлитель.

7. Засыпьте мучную смесь в кефирную и перемешайте тесто. По густоте тесто должно получиться, как на оладьи.

8. Смажьте маслом форму для выпечки и вылейте в нее половину теста. Далее выложите начинку и залейте ее оставшимся тестом.

9. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.