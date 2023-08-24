Какой температуры нужно пить молоко, чтобы оно усвоилось организмом

Молоко является одним из самых популярных и полезных продуктов питания. Оно богато белками, кальцием и другими необходимыми питательными веществами. Однако, многие люди задаются вопросом, какой температуры следует пить молоко, чтобы оно максимально усвоилось организмом.

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Исследования показывают, что оптимальная температура для усвоения молока организмом составляет около 37 градусов Цельсия, что соответствует температуре тела человека. Это связано с тем, что при такой температуре молоко легче усваивается и переваривается.

Одно исследование, проведенное в 2012 году в Японии, показало, что при температуре 37 градусов Цельсия молоко быстрее и полностью усваивается организмом. Участники исследования пили молоко разной температуры и затем измеряли уровень усвоения кальция из молока. Оказалось, что при температуре 37 градусов Цельсия усвоение кальция было наивысшим.

Другое исследование, проведенное в 2015 году в Швеции, показало, что при температуре 37 градусов Цельсия молоко также быстрее покидает желудок и проходит через пищеварительную систему. Это связано с тем, что при такой температуре молоко смешивается с желудочными соками и переваривается эффективнее.

Однако, стоит отметить, что каждый организм индивидуален, и оптимальная температура может незначительно различаться у разных людей. Некоторые исследования показывают, что некоторые люди могут лучше усваивать молоко при более высокой или более низкой температуре.