Какой температуры нужно пить молоко, чтобы оно усвоилось организмом
Молоко является одним из самых популярных и полезных продуктов питания. Оно богато белками, кальцием и другими необходимыми питательными веществами. Однако, многие люди задаются вопросом, какой температуры следует пить молоко, чтобы оно максимально усвоилось организмом.
Исследования показывают, что оптимальная температура для усвоения молока организмом составляет около 37 градусов Цельсия, что соответствует температуре тела человека. Это связано с тем, что при такой температуре молоко легче усваивается и переваривается.
Одно исследование, проведенное в 2012 году в Японии, показало, что при температуре 37 градусов Цельсия молоко быстрее и полностью усваивается организмом. Участники исследования пили молоко разной температуры и затем измеряли уровень усвоения кальция из молока. Оказалось, что при температуре 37 градусов Цельсия усвоение кальция было наивысшим.
Другое исследование, проведенное в 2015 году в Швеции, показало, что при температуре 37 градусов Цельсия молоко также быстрее покидает желудок и проходит через пищеварительную систему. Это связано с тем, что при такой температуре молоко смешивается с желудочными соками и переваривается эффективнее.
Однако, стоит отметить, что каждый организм индивидуален, и оптимальная температура может незначительно различаться у разных людей. Некоторые исследования показывают, что некоторые люди могут лучше усваивать молоко при более высокой или более низкой температуре.
Также следует учитывать, что при нагревании молока выше 60 градусов Цельсия некоторые питательные вещества могут разрушаться, что может снизить его питательную ценность. Поэтому рекомендуется не перегревать молоко и пить его при комнатной температуре или незначительно подогретым.