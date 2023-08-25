Питахайя: как выбрать и правильно есть драконий фрукт
В современном мире необязательно летать в экзотические страны, чтобы попробовать что-то новенькое. В каждом гипермаркете найдутся ананасы, кокосы. Питахайя — один из самых популярных экзотических фруктов.
Как выбрать драконий фрукт, и правильно есть его — в материале “Рамблера”.
Что такое питахайя?
Питахайя или драконий фрукт — это плод лианообразного кактусового растения. Оно плодоносит часто: до 5-6 раз в год. Цвет мякоти питахайи варьируется от белого до ярко-розового.
Визуально поверхность плода гладкая, но на ней расположены чешуйки крупного размера, переходящие цветом к зеленому. Внутри мякоти есть много равномерно распределенных черных мелких косточек.
Впервые есть драконий фрукт начали в Америке. Плоды идеально подходили для ежедневного питания индейцев: их легко собирать и не нужно готовить. Мякоть питахайи сочная, сладкая и мягкая. Семена фрукта поджаривали, перемалывали и использовали в качестве приправы.
Сейчас питахайя растет в Южной Америке, и пользуется спросом у туристов и местных. С ней делают тропические салаты, смузи, добавляют в блюда паназиатской кухни.
Драконий фрукт используется и при приготовлении алкогольных и безалкогольных напитков. Из мякоти нескольких плодов можно получить целый стакан свежевыжатого сока. В Испании такой сок разбавляют несколькими каплями лимона или лайма. Этот коктейль хорошо утоляет жажду во время жары.
Разновидности питахайи
- Красная. Это самый распространенный вид драконьего фрукта. Внутри плода белая мякоть и ярко-красная кожура.
- Косториканская питахайя. Кожура и мякоть этого фрукта имеют одинаковый ярко-розовый цвет.
- Желтая. Это самый сладкий и ароматный вид питахайи. Кожура этого плода желтая, а мякоть белая.
Обычно масса питахайи составляет 200 граммов, но встречаются фрукты до 700 граммов. Мякоть у спелого фрукта всегда сочная, а вкус — сладковато-нейтральный.
Польза драконьего фрукта
В питахайе довольно много растительной клетчатки и пребиотиков. Клетчатка влияет на кишечную микрофлору, поддерживая ее. Драконий фрукт может помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию магния.
Плоды содержат витамины и минералы. В питахайе содержится 18% от дневной нормы магния, 8% железа, 9% витамина С, 4% витамина Е. Магния в драконьем фрукте содержится больше, чем в других фруктах. Он отвечает за выработку энергии, укрепление костей.
Питахайя считается хорошим источником железа, которое необходимо для транспортировки кислорода к клеткам организма. Благодаря высокому содержанию витамина С железо будет усваиваться лучше.
В плодах есть полезные для организма полифенолы, бетацианины, каротиноиды. Благодаря антиоксидантам драконий фрукт помогает укреплять иммунитет, снижать риск инфекций и воспалений.
Вред питахайи
Питахайя — чрезвычайно полезный фрукт. Однако при ее употреблении нужно быть внимательным, может появиться аллергия. Если у вас есть пищевая аллергия, то питахайю нужно есть с осторожностью. Перед первым употреблением драконьего фрукта рекомендуется попробовать сначала небольшой кусочек, подождать несколько часов.
В случае отсутствия аллергии, питахайю можно съесть полностью. Не рекомендуется есть более 1-2 плодов в день. При появлении аллергических реакций нужно сразу обращаться к врачу.
Как правильно выбрать питахайю?
Покупка драконьего фрукта чем-то похожа на выбор авокадо. Чтобы правильно выбрать питахайю нужно обратить внимание на эти признаки:
- Мягкость плода. Рекомендуется выбирать питахайю, которая при нажатии слегка продавливается, и возвращается к исходной форме.
- Разрывы на кожуре. Их не должно быть, драконий фрукт должен быть целым.
- Порезы. На кожуре плода не должно быть порезов, темных пятен или следов плесени.
Питахайю можно хранить в холодильнике на нижней полке. Рекомендуется хранить ее вдали от других продуктов, так как она может впитать в себя их запахи. Можно держать драконий фрукт не в холодильнике, но нужно учитывать, что тогда срок хранения сократится с 5-6 дней до 2-3 дней.