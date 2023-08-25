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Питахайя: как выбрать и правильно есть драконий фрукт

В современном мире необязательно летать в экзотические страны, чтобы попробовать что-то новенькое. В каждом гипермаркете найдутся ананасы, кокосы. Питахайя — один из самых популярных экзотических фруктов.

Питахайя: как выбрать и правильно есть драконий фрукт
© Unsplash

Как выбрать драконий фрукт, и правильно есть его — в материале “Рамблера”.

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Что такое питахайя?

Питахайя или драконий фрукт — это плод лианообразного кактусового растения. Оно плодоносит часто: до 5-6 раз в год. Цвет мякоти питахайи варьируется от белого до ярко-розового.

Визуально поверхность плода гладкая, но на ней расположены чешуйки крупного размера, переходящие цветом к зеленому. Внутри мякоти есть много равномерно распределенных черных мелких косточек.

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Впервые есть драконий фрукт начали в Америке. Плоды идеально подходили для ежедневного питания индейцев: их легко собирать и не нужно готовить. Мякоть питахайи сочная, сладкая и мягкая. Семена фрукта поджаривали, перемалывали и использовали в качестве приправы.

Сейчас питахайя растет в Южной Америке, и пользуется спросом у туристов и местных. С ней делают тропические салаты, смузи, добавляют в блюда паназиатской кухни.

Драконий фрукт используется и при приготовлении алкогольных и безалкогольных напитков. Из мякоти нескольких плодов можно получить целый стакан свежевыжатого сока. В Испании такой сок разбавляют несколькими каплями лимона или лайма. Этот коктейль хорошо утоляет жажду во время жары.

Разновидности питахайи

  1. Красная. Это самый распространенный вид драконьего фрукта. Внутри плода белая мякоть и ярко-красная кожура.
  2. Косториканская питахайя. Кожура и мякоть этого фрукта имеют одинаковый ярко-розовый цвет.
  3. Желтая. Это самый сладкий и ароматный вид питахайи. Кожура этого плода желтая, а мякоть белая.

Обычно масса питахайи составляет 200 граммов, но встречаются фрукты до 700 граммов. Мякоть у спелого фрукта всегда сочная, а вкус — сладковато-нейтральный.

Польза драконьего фрукта

В питахайе довольно много растительной клетчатки и пребиотиков. Клетчатка влияет на кишечную микрофлору, поддерживая ее. Драконий фрукт может помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию магния.

Плоды содержат витамины и минералы. В питахайе содержится 18% от дневной нормы магния, 8% железа, 9% витамина С, 4% витамина Е. Магния в драконьем фрукте содержится больше, чем в других фруктах. Он отвечает за выработку энергии, укрепление костей.

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Питахайя считается хорошим источником железа, которое необходимо для транспортировки кислорода к клеткам организма. Благодаря высокому содержанию витамина С железо будет усваиваться лучше.

В плодах есть полезные для организма полифенолы, бетацианины, каротиноиды. Благодаря антиоксидантам драконий фрукт помогает укреплять иммунитет, снижать риск инфекций и воспалений.

Вред питахайи

Питахайя — чрезвычайно полезный фрукт. Однако при ее употреблении нужно быть внимательным, может появиться аллергия. Если у вас есть пищевая аллергия, то питахайю нужно есть с осторожностью. Перед первым употреблением драконьего фрукта рекомендуется попробовать сначала небольшой кусочек, подождать несколько часов.

В случае отсутствия аллергии, питахайю можно съесть полностью. Не рекомендуется есть более 1-2 плодов в день. При появлении аллергических реакций нужно сразу обращаться к врачу.

Как правильно выбрать питахайю?

Покупка драконьего фрукта чем-то похожа на выбор авокадо. Чтобы правильно выбрать питахайю нужно обратить внимание на эти признаки:

  1. Мягкость плода. Рекомендуется выбирать питахайю, которая при нажатии слегка продавливается, и возвращается к исходной форме.
  2. Разрывы на кожуре. Их не должно быть, драконий фрукт должен быть целым.
  3. Порезы. На кожуре плода не должно быть порезов, темных пятен или следов плесени.

Питахайю можно хранить в холодильнике на нижней полке. Рекомендуется хранить ее вдали от других продуктов, так как она может впитать в себя их запахи. Можно держать драконий фрукт не в холодильнике, но нужно учитывать, что тогда срок хранения сократится с 5-6 дней до 2-3 дней.

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