Питахайя: как выбрать и правильно есть драконий фрукт

В современном мире необязательно летать в экзотические страны, чтобы попробовать что-то новенькое. В каждом гипермаркете найдутся ананасы, кокосы. Питахайя — один из самых популярных экзотических фруктов.

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Как выбрать драконий фрукт, и правильно есть его — в материале “Рамблера”.

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Что такое питахайя?

Питахайя или драконий фрукт — это плод лианообразного кактусового растения. Оно плодоносит часто: до 5-6 раз в год. Цвет мякоти питахайи варьируется от белого до ярко-розового.

Визуально поверхность плода гладкая, но на ней расположены чешуйки крупного размера, переходящие цветом к зеленому. Внутри мякоти есть много равномерно распределенных черных мелких косточек.

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Впервые есть драконий фрукт начали в Америке. Плоды идеально подходили для ежедневного питания индейцев: их легко собирать и не нужно готовить. Мякоть питахайи сочная, сладкая и мягкая. Семена фрукта поджаривали, перемалывали и использовали в качестве приправы.

Сейчас питахайя растет в Южной Америке, и пользуется спросом у туристов и местных. С ней делают тропические салаты, смузи, добавляют в блюда паназиатской кухни.

Драконий фрукт используется и при приготовлении алкогольных и безалкогольных напитков. Из мякоти нескольких плодов можно получить целый стакан свежевыжатого сока. В Испании такой сок разбавляют несколькими каплями лимона или лайма. Этот коктейль хорошо утоляет жажду во время жары.

Разновидности питахайи

Красная. Это самый распространенный вид драконьего фрукта. Внутри плода белая мякоть и ярко-красная кожура. Косториканская питахайя. Кожура и мякоть этого фрукта имеют одинаковый ярко-розовый цвет. Желтая. Это самый сладкий и ароматный вид питахайи. Кожура этого плода желтая, а мякоть белая.

Обычно масса питахайи составляет 200 граммов, но встречаются фрукты до 700 граммов. Мякоть у спелого фрукта всегда сочная, а вкус — сладковато-нейтральный.

Польза драконьего фрукта

В питахайе довольно много растительной клетчатки и пребиотиков. Клетчатка влияет на кишечную микрофлору, поддерживая ее. Драконий фрукт может помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию магния.

Плоды содержат витамины и минералы. В питахайе содержится 18% от дневной нормы магния, 8% железа, 9% витамина С, 4% витамина Е. Магния в драконьем фрукте содержится больше, чем в других фруктах. Он отвечает за выработку энергии, укрепление костей.

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Питахайя считается хорошим источником железа, которое необходимо для транспортировки кислорода к клеткам организма. Благодаря высокому содержанию витамина С железо будет усваиваться лучше.

В плодах есть полезные для организма полифенолы, бетацианины, каротиноиды. Благодаря антиоксидантам драконий фрукт помогает укреплять иммунитет, снижать риск инфекций и воспалений.

Вред питахайи

Питахайя — чрезвычайно полезный фрукт. Однако при ее употреблении нужно быть внимательным, может появиться аллергия. Если у вас есть пищевая аллергия, то питахайю нужно есть с осторожностью. Перед первым употреблением драконьего фрукта рекомендуется попробовать сначала небольшой кусочек, подождать несколько часов.

В случае отсутствия аллергии, питахайю можно съесть полностью. Не рекомендуется есть более 1-2 плодов в день. При появлении аллергических реакций нужно сразу обращаться к врачу.

Как правильно выбрать питахайю?

Покупка драконьего фрукта чем-то похожа на выбор авокадо. Чтобы правильно выбрать питахайю нужно обратить внимание на эти признаки:

Мягкость плода. Рекомендуется выбирать питахайю, которая при нажатии слегка продавливается, и возвращается к исходной форме. Разрывы на кожуре. Их не должно быть, драконий фрукт должен быть целым. Порезы. На кожуре плода не должно быть порезов, темных пятен или следов плесени.