Что посадить после картофеля

Картофель является частью семейства пасленовых рода Solanum или родственными растениями семейства Solanaceae. Другими пасленовыми овощами являются баклажаны, помидоры и перец. В то время как севооборот приносит пользу всем культурам без исключения, пасленовые особенно нуждаются в экстренной замене зеленых игроков. Причина в том, что эти растения привлекают стойкие болезни или вредителей, таких как проволочник, заселяющихся в почву надолго.

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При выращивании на одном месте картофель также вызывает усталость почвы и урожайность приходится постоянно подпитывать внесением агрохимических удобрений.

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В то время как после уборки раннего картофеля выбор севооборотных культур достаточно обширен от гороха, укропа, зелени до кабачков, то в случае с поздним картофелем вариантов остается меньше.

Во-первых, это будут сидераты – выберем съедобные, полезные и для нашего здоровья, и для здоровья почвы. Во-вторых, на старте две популярнейшие культуры, любимые огородниками не меньше картофеля.

Какой сидерат посадить после картофеля

Горчица считается отличным сидератом после картофеля, поскольку относится к биофумигантам, может быть эффективной в борьбе с некоторыми вредителями и болезнями, поражающими картофель, например, с проволочником или картофельной нематодой. Горчица не морозоустойчива, поэтому после сильных морозов погибнет. Это не обязательно плохо, так как не придется ее уничтожать весной для заделки в почву. До того, как наступят заморозки, горчицу можно собирать в пищу на салаты, в ней много полезных веществ.

Для оздоровления усталой почвы

Гречиха – это зеленое лекарство для почвы, утомленной картофелем. Накапливает фосфор, калий, кальций и азот, делая все эти питательные вещества доступными для следующей культуры. Мочковатая корневая система гречихи улучшает аэрацию и рыхлость почвы, стимулируя активность дождевых червей.

Высаживайте гречиху как сидерат сразу после уборки картофеля.

Сырые или обжаренные, добавленные в другие блюда, микрозелень и молодые всходы гречихи богаты витаминами группы В, витамином С, калием и клетчаткой. Они имеют слегка ореховый вкус и хрустящую текстуру.

Против парши картофеля

Капуста кале, морозостойкая красавица, возьмет на себя задачу по борьбе с обыкновенной паршой картофеля, вызываемой Streptomyces scabies, и другими разновидностями парши.

Эффективно разрывая жизненный цикл патогена, капуста кале (это листовой, а не кочанный овощ) может похвастаться богатыми питательными веществами листьями с высоким содержанием витаминов и минералов.

Эта культура чрезвычайно вынослива: самые устойчивые к холоду сорта выживают при температуре до -23 C! Капуста кале становится вкуснее после пары сильных заморозков, потому что молекулы крахмала в растениях превращаются в молекулы сахара, когда наступают холода. Мини-тоннели из обручей, на которые натянут пластик, помогут максимально продлить сезона сбора урожая.

Что посадить после картофеля из овощей

Отличный способ продуктивно использовать опустевшие картофельные грядки – посадить озимый лук или чеснок.

Благо, выбирая картофельные клубни, вы уже сделали часть самой трудоемкой работы для подготовки грядки. Осталось только внести перегнивший садовый компост или перепревший навоз, приправить щедрой щепоткой древесной золы и подсыпать пару горстей фосфорных удобрений примерно за неделю до посадки.