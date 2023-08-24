Диетолог назвала продукты, улучшающие иммунитет осенью

По словам диетолога Елены Соломатиной, осенью стоит повышать иммунитет с помощью консервированных продуктов.

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Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Специалист объяснила, что некоторые продукты лучше передают свои полезные свойства, если употребляются в консервированном виде. Среди них малина, черника — только не нужно добавлять много сахара.

Кроме того, полезнее будут консервированные томаты. Так, активность ликопинов и бета-каротинов в составе томатов увеличивается в случае термической обработки.

По словам диетолога, можно сушить яблоки — из-за этого содержание калия в них даже возрастет.

По рекомендации диетолога, к началу осеннего сезона стоит постепенно вводить в свое меню овощные супы (из брокколи или кабачков), побольше жирной вареной или тушеной рыбы и качественного мяса.