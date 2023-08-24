Диетолог назвала опасность употребления авокадо

Авокадо содержит множество полезных веществ, однако следящим за своей фигурой стоит быть с фруктом осторожнее. Об этом в четверг, 24 августа, сообщила врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог компании Biogena Татьяна Семенова.

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— Клетчатка помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. В авокадо содержится именно растворимая клетчатка, она способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Поэтому при ежедневном добавлении в рацион такой продукт будет быстро насыщать и помогать контролировать вес, что особенно важно тем, кто склонен к метаболическому синдрому, — сказала она.

Врач подчеркнула, что несмотря на все полезные свойства, с употреблением фрукта надо быть осторожнее. В частности, следящим за фигурой людям не стоит съедать более двух фруктов в день.

Кроме того, при панкреатите и заболеваниях щитовидной железы дозу употребления авокадо нужно согласовывать с врачом, сказала Семенова в беседе с «Газетой.Ru».