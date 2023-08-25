Назван омолаживающий кожу продукт

По словам специалиста, сливы богаты витаминами группы А и группы B, магнием, железом и кальцием. Кроме того, в них содержится значительное количество веществ, нейтрализующих свободные радикалы, которые приводят к окислительному стрессу и ускорению процессов старения.

"Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой", – объяснила эксперт.

Если употреблять в среднем не менее 300 граммов слив в день, то это хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи, резюмировала она.