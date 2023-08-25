Назван омолаживающий кожу продукт

Диетолог Богданова рассказала, употребление какого продукта омолаживает кожу лица
Правильное питание способствует замедлению процессов старения. Употребление какого фрукта может омолодить кожу лица, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
По словам специалиста, сливы богаты витаминами группы А и группы B, магнием, железом и кальцием. Кроме того, в них содержится значительное количество веществ, нейтрализующих свободные радикалы, которые приводят к окислительному стрессу и ускорению процессов старения.
"Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой", – объяснила эксперт.
Если употреблять в среднем не менее 300 граммов слив в день, то это хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи, резюмировала она.
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