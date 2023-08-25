Как выбрать вкусную и полезную дыню

Чтобы выбрать самую вкусную и полезную дыню, нужно следовать нескольким важным правилам. О том, как не оплошать с выбором плода, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елены Соломатина.

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— На то, что плод созрел, указывает сухой хвостик. У хорошей дыни в мякоти отсутствуют твердые вкрапления, а консистенция — равномерная. У такой ягоды мясистые, желтые и блестящие семечки, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», спелая и вкусная дыня должна быть привлекательной на вид, правильной формы, с гладкой и ровной поверхностью без зеленых пятен и прочих вкраплений.