Кому противопоказан арбуз

«Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, что создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона. Но и условно здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня: нагрузка на мочевыделительную систему в ночное время не позволит хорошо выспаться, а значит, не даст восстановиться организму», – подытожила эксперт.