Кому противопоказан арбуз

При огромном количестве полезных веществ в своем составе арбуз опасен для здоровья ряда категорий людей. Об этом пишут «Известия», приводя слова врача-терапевта Татьяны Тарадеевой.
Больше всего бахчевая культура ценится из-за высокого содержания воды и природных сахаров в составе. Кроме того, плод насыщен такими витаминами и микроэлементами, как C, А, В1, В5, В6, калий и магний, кальций и фосфор, железо и натрий.
При своей низкой калорийности данное растение все же является фактором набора веса, а также имеет высокий гликемический индекс.
«Поэтому арбуз рекомендуется исключить из рациона пациентов, страдающих сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена», – цитирует издание Тарадееву.
Что касается здоровых людей, то даже им съедать более 500 г арбуза в день противопоказано. Добавлять к лакомству другие углеводы в виде хлеба, например, тоже не стоит.
«Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, что создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона. Но и условно здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня: нагрузка на мочевыделительную систему в ночное время не позволит хорошо выспаться, а значит, не даст восстановиться организму», – подытожила эксперт.