Почему шоколад не стоит запивать кофе

Привычка пить кофе с шоколадом не даёт почувствовать настоящий вкус популярного напитка, заявили эксперты.

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Часто в местах общественного питания перед кофе подают воду. Пара глотков помогает очистить полость рта от постороннего привкуса. Но с шоколадом всё иначе, его лучше не совмещать с горячими напитками. Сахар сильно влияет на вкусовые рецепторы, и кофе вы сможете почувствовать только фоном.

Кроме того, гастроэнтерологи считают, что такое сочетание вызывает изжогу. Кофе и шоколад расслабляют сфинктер, благодаря чему стимулируется выработка желудочного секрета.