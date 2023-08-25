Почему шоколад не стоит запивать кофе
Привычка пить кофе с шоколадом не даёт почувствовать настоящий вкус популярного напитка, заявили эксперты.
Часто в местах общественного питания перед кофе подают воду. Пара глотков помогает очистить полость рта от постороннего привкуса. Но с шоколадом всё иначе, его лучше не совмещать с горячими напитками. Сахар сильно влияет на вкусовые рецепторы, и кофе вы сможете почувствовать только фоном.
Кроме того, гастроэнтерологи считают, что такое сочетание вызывает изжогу. Кофе и шоколад расслабляют сфинктер, благодаря чему стимулируется выработка желудочного секрета.
Поэтому кофе лучше всего пить без сладких добавок. Только так возможно насладиться вкусом напитка. Но если вы всё-таки не можете отказаться от десерта к кофе, тогда лучше, чтобы это было что-то без сахара, например, пастила.