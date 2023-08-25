Врач рассказала о пользе слив
Употребление слив положительно влияет на организм и способствует профилактике опасных заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, сливы способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера и остеопороза.
Польза сливы обусловлена ее химическим составом. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, плоды содержат в себе антоцианы — антиоксидантные вещества, придающие сливам синий оттенок. Они защищают головной мозг человека от влияния свободных радикалов и снижают риск развития старческого слабоумия. Кроме того, в состав слив входят и другие вещества, в том числе калий. Он благотворно влияет на клетки, называемые остеокластами. Они участвуют в процессе формирования костной ткани. Таким образом, употребление слив снижает вероятность остеопороза.
Наконец, сливы полезны для кишечника. Это обусловлено тем, что в их состав входят грубые волокна, положительно влияющие на перистальтику кишечника. Кроме того, они способствуют выводу вредных веществ из организма и оказывают слабительный эффект.