Названы отнимающие молодость продукты

Продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, такие как ароматизированные подслащенные творог и йогурт, колбасы, майонез и мороженое, нужно ограничить в рационе, чтобы продлить молодость. Об этом сообщила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Силина.

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"Рекомендуется ограничить продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, мороженое, жирные сорта мяса, колбасы и сосиски; покупные соусы: майонез, кетчуп", — рассказала она, отвечая на вопрос, от каких продуктов следует отказаться, чтобы продлить молодость.

Врач отметила, что нужно ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки, сахар в чистом виде стоит исключить или употреблять его не более четырех чайных ложек в день.

По словам Силиной, лучшим вариантом продления молодости является сбалансированное питание, физическая активность, сон и минимизация воздействия стресса.

Диетолог уточнила, что в рацион необходимо включать злаки и крупы, содержащие витамины группы В, железо, магний, селен и клетчатку. Также нужно есть овощи и фрукты, они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий и клетчатку, передает РИА Новости.