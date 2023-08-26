Простая творожная галета со сливами: рецепт

Это вкусно и ароматно: готовим простую творожную галету со сливами
В ближайшие месяцы на прилавках будет много слив, а они — отличная начинка для выпечки!
Предлагаем простой рецепт творожной галеты, поверьте, ее аромат соберет на кухне всю семью.
Ингредиенты:
- творог пастообразный — 180 г
- мягкое сливочное масло — 80 г
- яйцо С1 — 1 шт
- сахар — 50 г
- мука — 200-220 г
- разрыхлитель — 1 ч.л.
- крахмал кукурузный — 1-2 ч.л.
- сливы — 300 г
- 1 желток для смазывания
- 1 ст.л. сахара
- молотый миндаль по желанию
Процесс приготовления:
- В чаше миксера соединить творог, сахар, масло и взбить все в пышную массу. Не прекращая взбивать, добавить яйцо и затем добавить к творожной массе просеянную с разрыхлителем муку. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от влажности используемого творога.
- Сформировать из теста шар, слегка его приплюснуть, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Из слив удалить косточки и нарезать на дольки.
- Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром примерно 30 см. Присыпать середину крахмалом и произвольно выложить дольки слив, оставляя свободным края теста шириной 4-5 см., посыпать сливы сахаром и измельченными орешками. Затем завернуть свободные края теста накрыв сливы, делая это внахлест.
- Смазать тесто желтком и присыпать сахаром.
- Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.