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Это вкусно и ароматно: готовим простую творожную галету со сливами

В ближайшие месяцы на прилавках будет много слив, а они — отличная начинка для выпечки!

Простая творожная галета со сливами: рецепт
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Предлагаем простой рецепт творожной галеты, поверьте, ее аромат соберет на кухне всю семью.

Ингредиенты:

  • творог пастообразный — 180 г
  • мягкое сливочное масло — 80 г
  • яйцо С1 — 1 шт
  • сахар — 50 г
  • мука — 200-220 г
  • разрыхлитель — 1 ч.л.
  • крахмал кукурузный — 1-2 ч.л.
  • сливы — 300 г
  • 1 желток для смазывания
  • 1 ст.л. сахара
  • молотый миндаль по желанию

Процесс приготовления:

  • В чаше миксера соединить творог, сахар, масло и взбить все в пышную массу. Не прекращая взбивать, добавить яйцо и затем добавить к творожной массе просеянную с разрыхлителем муку. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от влажности используемого творога.
  • Сформировать из теста шар, слегка его приплюснуть, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  • Из слив удалить косточки и нарезать на дольки.
  • Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром примерно 30 см. Присыпать середину крахмалом и произвольно выложить дольки слив, оставляя свободным края теста шириной 4-5 см., посыпать сливы сахаром и измельченными орешками. Затем завернуть свободные края теста накрыв сливы, делая это внахлест.
  • Смазать тесто желтком и присыпать сахаром.
  • Выпекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.