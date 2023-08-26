4 рецепта простых заготовок из сезонных продуктов

Готовимся к зиме: четыре рецепта простых заготовок из сезонных продуктов
Если вы еще не запаслись ни одной заготовкой на зиму, самое время восполнить этот пробел, тем более в сезон изобилия овощей.
Предлагаем несколько рецептов, которые точно пригодятся будущей зимой.
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Соус сацебели
Ингредиенты:
- 4 кг помидоров
- 1,5 сладкого перца
- 300 г чеснока
- 5 шт горького перца
- Укроп, петрушка, кинза, базилик
- 2,5 стакан сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 ст. л. 9% уксуса
- 60 г хмели-сунели
- 5-7 ст. л. крахмала
Процесс приготовления:
- Помидоры, сладкий перец, горький перец перемолоть на мясорубке. Чеснок, зелень измельчить блендером. Проварить 15 минут.
- Добавить соль, сахар, уксус, хмели-сунели и проварить еще 15 минут.
- Далее развести крахмал в небольшом количестве воды и влить небольшой струйкой в кастрюлю, при этом постоянно помешивать, чтобы избежать комочков. Проварить еще 15 минут.
- Разлить в стерилизованные банки и закрыть. Перевернуть и укутать.
Икра баклажанная
Ингредиенты:
- 6 кг баклажан
- 1,5 кг моркови
- 1 кг сладкого красного перца
- 1 острый перец
- 200 г чеснока
- 1 кг лука
- 500 г томатной пасты
- 1 стакан ароматного растительного масла
- 2 ст. л. соли
- 4 ст. л. сахара
- 3 ст. л. 9% уксуса
Процесс приготовления:
- Баклажаны предварительно будем запекать в духовке: моем, просушиваем, удаляем плодоножку, делаем надрезы, немного смазываем маслом, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и запекаем 35 минут при температуре 180 градусов.
- Все остальные овощи чистим, моем, морковь натираем на крупной электрической терке, лук, чеснок и острый перец прокручиваем через мясорубку, сладкий перец нарезаем соломкой.
- Первой обжарить 10 минут морковь с добавлением масла, затем добавляем прокрученные овощи, еще обжариваем 10 минут, следующий сладкий перец соломкой.
- Добавить соль и сахар, перемешать и обжариваем еще 15 минут.
- Запеченные баклажаны очищаем от кожицы, опускаем в казан к овощам. Консистенция у икры может быть 2 видов: кусочками (как закуска) и в виде массы/пюре (для этого пробить блендером).
- Добавляем томатную пасту, ставим на огонь и варим с момента закипания 45 минут, за 15 минут до окончания варки добавляем уксус.
- Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам, завинчиваем крышками, укутываем и оставляем до полного остывания.
Хранится такая икра прекрасно при комнатной температуре, она очень нежная, ароматная, густая и вкусная.
Икра кабачковая
Ингредиенты:
- Кабачки — 5 кг
- Лук репчатый — 800 г
- Томатная паста — 400 г
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Чёрный перец — 1/2 ч. л.
- Уксус 9% — 4 ст. л.
Процесс приготовления:
- Кабачки очистить, порезать произвольно, сложить в кастрюлю, долить чуть воды, что бы не пригорало. Оставить на среднем огне тушится до мягкости.
- Лук порезать произвольно и обжарить до прозрачности.
- Слить воду с кабачков, пробить блендером до однородности, добавить соль, сахар, перец, томатную пасту и лук и пробить еще раз блендером.
- Поставить на средний огонь и уваривать до желаемой консистенции.
- В конце добавить уксус, перемешать и разлить по заранее стерилизованным банкам, закатать и поставить под шубу до остывания.
Лечо с болгарским перцем
Ингредиенты:
- Перец болгарский — 2,5 кг
- Томат — 1 литр
- Масло растительное — 0,5 стакана
- Сахар — 1 стакан (250 мл)
- Соль — 1 ст. л.
- Уксус — 0,5 стакана
- Чеснок — 1,5 головки
- Горький перец — 3 шт
- Зелень
Процесс приготовления:
- Перец помыть нарезать кубиками.
- Приготовить томат любым удобным для вас способом — быстрее всего в перемолоть в блендере.
- В большую кастрюлю добавляем томат, растительное масло, сахар, соль кипятим 15 минут. Добавляем уксус, кипятим 5 минут.
- Далее частями добавляем перец, горький перец, мелко порубленный чеснок.
- С момента закипания варим 10 минут (главное — не переварить) и постоянно помешивать.
- Разложить лечо в стерилизованные банки, пересыпая зеленью.
- Закатать или закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить лечо в темном прохладном месте.