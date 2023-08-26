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Готовимся к зиме: четыре рецепта простых заготовок из сезонных продуктов

Если вы еще не запаслись ни одной заготовкой на зиму, самое время восполнить этот пробел, тем более в сезон изобилия овощей.

4 рецепта простых заготовок из сезонных продуктов
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Предлагаем несколько рецептов, которые точно пригодятся будущей зимой.

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Соус сацебели

Ингредиенты:

  • 4 кг помидоров
  • 1,5 сладкого перца
  • 300 г чеснока
  • 5 шт горького перца
  • Укроп, петрушка, кинза, базилик
  • 2,5 стакан сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 ст. л. 9% уксуса
  • 60 г хмели-сунели
  • 5-7 ст. л. крахмала

Процесс приготовления:

  1. Помидоры, сладкий перец, горький перец перемолоть на мясорубке. Чеснок, зелень измельчить блендером. Проварить 15 минут.
  2. Добавить соль, сахар, уксус, хмели-сунели и проварить еще 15 минут.
  3. Далее развести крахмал в небольшом количестве воды и влить небольшой струйкой в кастрюлю, при этом постоянно помешивать, чтобы избежать комочков. Проварить еще 15 минут.
  4. Разлить в стерилизованные банки и закрыть. Перевернуть и укутать.

Икра баклажанная

Ингредиенты:

  • 6 кг баклажан
  • 1,5 кг моркови
  • 1 кг сладкого красного перца
  • 1 острый перец
  • 200 г чеснока
  • 1 кг лука
  • 500 г томатной пасты
  • 1 стакан ароматного растительного масла
  • 2 ст. л. соли
  • 4 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. 9% уксуса

Процесс приготовления:

  1. Баклажаны предварительно будем запекать в духовке: моем, просушиваем, удаляем плодоножку, делаем надрезы, немного смазываем маслом, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и запекаем 35 минут при температуре 180 градусов.
  2. Все остальные овощи чистим, моем, морковь натираем на крупной электрической терке, лук, чеснок и острый перец прокручиваем через мясорубку, сладкий перец нарезаем соломкой.
  3. Первой обжарить 10 минут морковь с добавлением масла, затем добавляем прокрученные овощи, еще обжариваем 10 минут, следующий сладкий перец соломкой.
  4. Добавить соль и сахар, перемешать и обжариваем еще 15 минут.
  5. Запеченные баклажаны очищаем от кожицы, опускаем в казан к овощам. Консистенция у икры может быть 2 видов: кусочками (как закуска) и в виде массы/пюре (для этого пробить блендером).
  6. Добавляем томатную пасту, ставим на огонь и варим с момента закипания 45 минут, за 15 минут до окончания варки добавляем уксус.
  7. Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам, завинчиваем крышками, укутываем и оставляем до полного остывания.

Хранится такая икра прекрасно при комнатной температуре, она очень нежная, ароматная, густая и вкусная.

Икра кабачковая

Ингредиенты:

  • Кабачки — 5 кг
  • Лук репчатый — 800 г
  • Томатная паста — 400 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Чёрный перец — 1/2 ч. л.
  • Уксус 9% — 4 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Кабачки очистить, порезать произвольно, сложить в кастрюлю, долить чуть воды, что бы не пригорало. Оставить на среднем огне тушится до мягкости.
  2. Лук порезать произвольно и обжарить до прозрачности.
  3. Слить воду с кабачков, пробить блендером до однородности, добавить соль, сахар, перец, томатную пасту и лук и пробить еще раз блендером.
  4. Поставить на средний огонь и уваривать до желаемой консистенции.
  5. В конце добавить уксус, перемешать и разлить по заранее стерилизованным банкам, закатать и поставить под шубу до остывания.

Лечо с болгарским перцем

Ингредиенты:

  • Перец болгарский — 2,5 кг
  • Томат — 1 литр
  • Масло растительное — 0,5 стакана
  • Сахар — 1 стакан (250 мл)
  • Соль — 1 ст. л.
  • Уксус — 0,5 стакана
  • Чеснок — 1,5 головки
  • Горький перец — 3 шт
  • Зелень

Процесс приготовления:

  1. Перец помыть нарезать кубиками.
  2. Приготовить томат любым удобным для вас способом — быстрее всего в перемолоть в блендере.
  3. В большую кастрюлю добавляем томат, растительное масло, сахар, соль кипятим 15 минут. Добавляем уксус, кипятим 5 минут.
  4. Далее частями добавляем перец, горький перец, мелко порубленный чеснок.
  5. С момента закипания варим 10 минут (главное — не переварить) и постоянно помешивать.
  6. Разложить лечо в стерилизованные банки, пересыпая зеленью.
  7. Закатать или закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить лечо в темном прохладном месте.