Диетолог назвала ТОП-5 вредных продуктов

Врач-нутрициолог, специалист сервиса «Теледоктор» Мария Меньшикова назвала пять вредных продуктов, которые мешают похудеть и негативно влияют на здоровье.

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Диетолог пояснила, что в эту пятерку входят: фаст-фуд, полуфабрикаты, быстрозамороженные продукты, сладости и газированные напитки, передает издание «Известия».

Фаст-фуд наполняет организм жирами, сахаром, солью и добавками в больших количествах, а значит ведет к ожирению, проблемам с желудком и к сердечно-сосудистыми заболеваниям.

Полуфабрикаты содержат много соли, ароматизаторов и консервантов, так как изначально приготовлены из некачественного сырья. Консерванты есть и в быстрозамороженных продуктах, чтобы они дольше хранили привлекательных и свежий вид.

Сладости и газировка несут вред зубам, фигуре и могут грозить диабетом и нарушением эндокринной системы.