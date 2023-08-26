Эндокринолог рассказала, почему фрукты и ягоды не помогают похудеть

Диеты, состоящие преимущественно из фруктов и ягод, могут привести к отложению жира в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

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Эндокринолог отметила, что в ягодах и фруктах содержится много фруктозы, которая приводит к накоплению жира. Более того, именно фруктоза стимулирует организм вырабатывать инсулин, который повышает аппетит. Даже если съесть много фруктов и ягод, голод не пройдет.

Чрезмерное потребление фруктов и ягод также может привести к вздутию живота и повышенному газообразованию.

"Ни в коем случае не призываю отказаться от ягод, особенно сезонных. Ешьте хоть каждый день, но не больше стаканчика и только после завтрака или обеда. На ужин ягоды — не лучшее решение", — подчеркнула врач в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, фрукты и ягоды обязательно стоит есть, но нужно знать меру и при этом включить в рацион много качественного белка. Чтобы похудеть, следует не придерживать исключительно фруктово-ягодной диеты, а полностью поменять образ жизни.